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Головна війна з Росією Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ

Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ

15 січня, 2023 неділя
12:02
війна з Росією Наслідки ракетного удару в Дніпрі

Вчора, 14 січня, до поліції Дніпра надійшло повідомлення про те, що двоє підлітків в темному одязі фотографували ТЕС, їх затримав патруль

Про це повідомляє "РЕПОРТЕР" із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що при спілкуванні виявилося, що хлопці 2009 та 2010 року народження. На питання що вони тут робили, відповіли, що "фотографували станцію, аби подивитися на її стан/цілісність". Видання зазначає, що підлітки в присутності поліції намагалися видалити фото, але їх зупинили. В одному з телефонів в історії викликів WhatsApp було багато розмов з російськими номерами.

Додається, що один з хлопців пояснив, що то нібито його "друзі". На місце викликали СОГ та представників ювенальної превенції. Хлопців доставили до відділку для подальшого з’ясування обставин.

  • У 2022 році Державне бюро розслідувань оголосило підозри майже 500 фігурантам у провадженнях щодо державної зради та колабораційної діяльності під час війни з РФ.
  • 8 січня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що росіяни через мобільну гру намагались змусити українських дітей надати інформацію про розташування стратегічних об'єктів.

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російська армія
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