Перед впровадженням нових санкцій Росія різко нарощує експорт нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що особливо зростають сукупні поставки нафти до Туреччини, Індії та Китаю, на які Росія найбільше розраховує в питаннях нафтового експорту.

Загальний експорт нафти сягнув найвищого рівня з середини серпня й уперше за п'ять тижнів перевищивши 3 млн барелів на добу.

Морський експорт російської нафти до європейських країн сягнув 714 000 барелів на добу. Щодобові поставки зросли на 89 000 барелів, або на 14% більше, порівняно з періодом до 7 жовтня.

Сукупні потоки російської нафти збільшилися на 200 000 барелів на добу, або на 7% за сім днів до 14 жовтня, порівняно з попереднім тижнем.

Надходження Кремля від експортного мита на сиру нафту зросли на $9 млн – до $134 млн за сім днів.

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