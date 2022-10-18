Перед впровадженням нових санкцій Росія різко нарощує експорт нафти, - Bloomberg
Перед набуттям чинності нафтового ембарго на російську нафту її експорт різко зріс, відповідно збільшилися доходи Кремля
Про це повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що особливо зростають сукупні поставки нафти до Туреччини, Індії та Китаю, на які Росія найбільше розраховує в питаннях нафтового експорту.
Загальний експорт нафти сягнув найвищого рівня з середини серпня й уперше за п'ять тижнів перевищивши 3 млн барелів на добу.
Морський експорт російської нафти до європейських країн сягнув 714 000 барелів на добу. Щодобові поставки зросли на 89 000 барелів, або на 14% більше, порівняно з періодом до 7 жовтня.
Сукупні потоки російської нафти збільшилися на 200 000 барелів на добу, або на 7% за сім днів до 14 жовтня, порівняно з попереднім тижнем.
Надходження Кремля від експортного мита на сиру нафту зросли на $9 млн – до $134 млн за сім днів.
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