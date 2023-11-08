Передавала ворогу координати позицій артсистем HIMARS: СБУ затримала жительку Донеччини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що крім координат вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії Збройних Сил України, ворожу інформаторку цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, жінка здійснювала розвідувальну діяльність за місцем свого проживання - в районі міста Костянтинівка Донецької області.

Фігурантка виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала потрібні їй відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

Отриману інформацію вона зливала до чотирьох телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відстежування локацій Сил оборони України.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ вилучили у підозрюваної мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідданих агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку 2023 року та згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

Фото: СБУ

Фігурантці оголосили підозру за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.