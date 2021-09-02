Передавав бойовикам дані про військових у зоні ООС: на Донеччині судитимуть розвідника

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.



Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Краматорська за фактом сприяння терористичній організації та зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).



За даними правоохоронців, упродовж 2021 року правопорушник через один із месенджерів передавав представникам окупаційної адміністрації у Донецькій області розвідувальні данні щодо переміщення особового складу та військової техніки в зоні ООС, а також військових позицій ЗСУ.

Крім того, зловмисник, за вказівкою НЗФ РФ, знімав та фотографував об’єкти, що цікавили бойовиків, та передавав координати місць дислокації позицій ЗСУ.

У ході обшуку за місцем мешкання обвинуваченого виявлено та вилучено мобільний телефон, з якого чоловік передавав вказану інформацію бойовикам, вогнепальну зброю, патрони до пістолета та автомата, а також спецзасоби – кайданки.

Обвинувальний акт спрямовано до Краматорського міського суду Донецької області для розгляду по суті.