Про це повідомила СБУ.

Зазначають, що чоловік збирав розвіддані про дислокацію "центрів управління" ЗСУ та СБУ. Також він передавав координати та фото місцевих органів влади та лікарень, відстежував маршрути переміщення українських військ. За виконанні завдання він отримував гроші.

Отримані відомості росіяни планували використати, щоб завдати повітряних ударів по держустановах та соцоб'єктах.

За інформацією слідства, чоловік кілька років тому переїхав із Сєверодонецька на Чернігівщину, де отримав статус внутрішньо переміщеної особи. На початку повномасштабного вторгнення Росії його завербували спецслужби загарбників, однак виконувати завдання почав тільки після звільнення Чернігівської області.

18 жовтня повідомили, що судитимуть колаборанта, який ініціативно приєднався до незаконного правоохоронного органу в "ЛНР".