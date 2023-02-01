Передавав ворогу дані про обстріли Києва: в держзраді підозрюють співробітника Укроборонпрому
Про підозру в державній зраді повідомлено інспектору з охорони праці ДК "Укроборонпром"
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Як з'ясували слідчі, в березні 2022 року чоловік передавав своєму російському кураторові інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів Києва та прилеглих територій. Також він надавав ворогу відомості про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів Збройних сил України.
Після ракетних ударів по житлових будинках чоловік надсилав фотографії з місця ураження, фрагменти боєприпасів, якими було завдано удар, та зображення пошкоджених конструкцій, вказуючи точну адресу влучання.
Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських і ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.
За даними слідства, перейти на бік ворога чоловікові запропонував його колишній однокласник – співробітник уряду РФ. Він, своєю чергою, передавав отриману інформацію представнику міноборони РФ.
Досудове розслідування проводить СБУ.
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