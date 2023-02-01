Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка шантажувала підприємців Києва.

"Встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян - вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО", - встановили в СБУ.

Так, стверджується, що діяльність угруповання могла "призвести до дестабілізації криміногенної ситуації в столичному регіоні в інтересах країни-агресора".

У Києві організація діяла під виглядом добровольчих формувань, систематично вимагаючи гроші з локальних підприємців. У разі відмови її члени психологічно тиснули на киян, погрожували фізичною розправою і нищили майно.

"Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї. Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив $354 тис.", - додали в СБУ.

Правоохоронці затримали голову організації, двох громадян РФ і ще трьох членів угруповання, коли ті "вибивали" зі столичного бізнесмена $80 тис.

Їм повідомили про підозру за статтями ККУ:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

"Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання", - наголосили в Службі.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося про численні обшуки в українських депутатів і бізнесменів: СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту;

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки і в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.

Правоохоронці, зокрема, прийшли з обшуками до ексміністра Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах.

Також Служба безпеки України провела обшуки в будівельних компаніях Києва пов'язаних з Медведчуком і Козаком, зокрема у підприємствах підконтрольних нардепу Вадиму Столару.