Передавав ворогу інформацію про систему оборони Сумщини: клірика УПЦ (МП) засудили до 15 років ув’язнення

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, його затримали в березні цього року під час спроби передачі розвідінформації до російської спецслужби.

Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований ворогом після початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточення, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви.

Насамперед ворога цікавили геолокації підрозділів ЗСУ на Сумщині та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

Для збору розвідувальних відомостей клірик УПЦ (МП) намагався таємно використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації Сил оборони України, коли їздив по території прикордонного регіону.

Одержану розвідінформацію засуджений передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за адресою проживання клірика та у храмі УПЦ (МП) співробітники СБУ виявили мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та засудив до 15 років ув'язнення.