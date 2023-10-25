Передавав ворогу інформацію про систему оборони Сумщини: клірика УПЦ (МП) засудили до 15 років ув’язнення
Настоятель храму УПЦ Московського патріархату, який входив до агентурного апарату російської ФСБ і збирав розвіддані про систему оборони Сумської області, отримав 15 років ув’язнення
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними СБУ, його затримали в березні цього року під час спроби передачі розвідінформації до російської спецслужби.
Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований ворогом після початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточення, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви.
Насамперед ворога цікавили геолокації підрозділів ЗСУ на Сумщині та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.
Для збору розвідувальних відомостей клірик УПЦ (МП) намагався таємно використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації Сил оборони України, коли їздив по території прикордонного регіону.
Одержану розвідінформацію засуджений передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Під час обшуків за адресою проживання клірика та у храмі УПЦ (МП) співробітники СБУ виявили мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та засудив до 15 років ув'язнення.
- Напередодні СБУ повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення затримала 68 священнослужителів УПЦ (МП) - серед їхніх злочинів співпраця з РФ, продаж зброї та дитячої порнографії.
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