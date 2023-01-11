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"Переглядав понад 10 разів": Усик назвав свій найулюбленіший боксерський бій

11 січня, 2023 середа
12:26
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик заявив, що його найулюбленішим є поєдинок між американцями Евандером Холіфілдом та Двайтом Каві

Про це Усик розповів у інтерв'ю каналу Usyk17 в YouTube

За його словами, найулюбленішим він може назвати перший чемпіонський бій Евандера Холіфілда, в якому він у 1986 році переміг роздільним рішенням суддів Двайта Каві та здобув титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у першій важкій вазі (до 90,7 кг). 

"Настільки багато класних поєдинків, що не можна сказати, який улюблений. Є бої, які переглядав багато разів. Свій перший поєдинок з Ентоні Джошуа переглядав разів сім-вісім, другий дивився п'ять разів. Переглядав більш як десять разів перший чемпіонський поєдинок Евандера Холіфілда з Двайтом Каві. 15-раундовий поєдинок, перший титульний для Евандера Холіфілда. Він неймовірний - його можна назвати улюбленим, напевно", - сказав Усик.

Українець, як і Евандер Холіфілд, розпочинав професійну кар'єру у першій важкій вазі, де став абсолютним чемпіоном світу. Обидвоє успішно перейшли в суперважкий дивізіон, де такоє стали чемпіонами. 

Наразі Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBA у хевівейті. 

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Бокс
Олександр Усик
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