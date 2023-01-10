Про це повідомляє BoxingScene.

IBF оголосила, що скасовує розпорядження про обов'язковий захист титулу чемпіона світу в надважкій вазі Усиком проти офіційного претендента Хрговіча. У організації пояснили, що причиною такого рішення стало те, що першим в черзі на бій з чемпіоном стоїть володар пояса за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Деніел Дюбуа з Великої Британії.

"IBF скасовує розпорядження про початок переговорів Усика з Хрговічем щодо обов’язкового захисту титулу", - заявив президент федерації Деріл Піплз.

У найближчі пів року також Дюбуа не зможе вийти на поєдинок проти Усика, оскільки відновлюватиметься після травми. Таким чином, українець зможе зосередитися на зустрічі з британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик також володіє титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації). Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

31 грудня 2022 року повідомлялося, що WBA та IBF дозволили Олександру Усику провести бій проти Тайсона Ф'юрі перед обов'язковим захистом титулів.

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