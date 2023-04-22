Переговори щодо війни в Україні мають відбуватись на умовах Києва, - Держдеп
Представник Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що переговори щодо встановлення миру в Україні мають відбуватися на умовах, які висувають українська сторона
Про це він сказав під час брифінгу, пише NV.
Він зазначив, що не можна ставити Росію та Україну на один рівень, оскільки одна з країн прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя.
Пател також нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що війна в результаті закінчиться переговорами, але це має відбуватися на умовах, які пропонують українська сторона.
- Нагадаємо, на початку квітня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на той час переговори про припинення вогню між Україною та Росією були неможливі.
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