Переговори щодо війни в Україні мають відбуватись на умовах Києва, - Держдеп

Про це він сказав під час брифінгу, пише NV.

Він зазначив, що не можна ставити Росію та Україну на один рівень, оскільки одна з країн прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя.

Пател також нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що війна в результаті закінчиться переговорами, але це має відбуватися на умовах, які пропонують українська сторона.