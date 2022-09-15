Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"З риторики президента України Володимира Зеленського дійсно можна зробити висновок, що ніяких переговорів з Росією не буде. Я вважаю, що це правильна позиція. Особливо після тих успіхів, які ми маємо на фронті", - вважає Костенко.



Полковник СБУ переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині поставив Росію в незручне положення.



"Якщо ми не сіли за стіл переговорів з РФ, коли ми мали складну ситуацію та відступали на фронтах, то точно не сядемо зараз. Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, переговори з РФ не мають ніякого сенсу. Щоб сісти за стіл переговорів ми повинні, як мінімум, звільнити всі окуповані Росією українські території. Зараз Росія буде намагатись врятувати ситуація, але і це буде мова ультиматумів. По-іншому вони просто не вміють", - додав він.

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