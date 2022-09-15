Переговори з Росією можливі тільки після звільнення всіх територій України, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що вести переговори з Росією можна лише після звільнення всіх окупованих територій України
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"З риторики президента України Володимира Зеленського дійсно можна зробити висновок, що ніяких переговорів з Росією не буде. Я вважаю, що це правильна позиція. Особливо після тих успіхів, які ми маємо на фронті", - вважає Костенко.
Полковник СБУ переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині поставив Росію в незручне положення.
"Якщо ми не сіли за стіл переговорів з РФ, коли ми мали складну ситуацію та відступали на фронтах, то точно не сядемо зараз. Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, переговори з РФ не мають ніякого сенсу. Щоб сісти за стіл переговорів ми повинні, як мінімум, звільнити всі окуповані Росією українські території. Зараз Росія буде намагатись врятувати ситуація, але і це буде мова ультиматумів. По-іншому вони просто не вміють", - додав він.
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