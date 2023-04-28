Про це повідомив Урядовий портал.

"Гуманітарне розмінування залишається нашим пріоритетом. До 30% площі України заміновано ворогом. Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кожен зможе перерахувати кошти на спецрахунок для потреб гуманітарного розмінування у гривнях, а також іноземній валюті.