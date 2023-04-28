Переказати кошти зможуть усі охочі: в Україні відкрили спецрахунок на потреби гуманітарного розмінування
Мінекономіки відкрило спецрахунок для потреб гуманітарного розмінування, на який кожен зможе перерахувати кошти у гривні й іноземній валюті
Про це повідомив Урядовий портал.
"Гуманітарне розмінування залишається нашим пріоритетом. До 30% площі України заміновано ворогом. Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кожен зможе перерахувати кошти на спецрахунок для потреб гуманітарного розмінування у гривнях, а також іноземній валюті.
- 27 квітня аналітики Globsec повідомили, що в Україні потенційно заміновані 174 тис. кв. км. За чинних темпів на знешкодження вибухонебезпечних предметів піде 757 років.
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