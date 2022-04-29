Перехід в Азійську конфедерацію, змагання з "дружніми країнами": у РФ назвали можливі шляхи розвитку футболу в умовах санкцій

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на РБК.

У Росії змирились з тим, що санкції для "спорту №1" невідворотні та почали пошук шляхів виживання:

Перший варіант: дотримання всіх вимог ФІФА та УЄФА в очікуванні на зняття санкцій.

Другий варіант: вихід з УЄФА та перехід до Азіатської конфедерації футболу.

Третій варіант: розвиток внутрішнього чемпіонату та проведення товариських турнірів із "дружніми країнами".

Відзначимо, що ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх змагань одними з перших у спорті – ще у кінці лютого.

Також у Росії забрали право проводити основний матч року – фінал Ліги Чемпіонів 2021/22.

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