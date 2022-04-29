Перехід в Азійську конфедерацію, змагання з "дружніми країнами": у РФ назвали можливі шляхи розвитку футболу в умовах санкцій
Російський футбольний союз підготував три сценарії розвитку місцевого футболу в умовах санкцій
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на РБК.
У Росії змирились з тим, що санкції для "спорту №1" невідворотні та почали пошук шляхів виживання:
Перший варіант: дотримання всіх вимог ФІФА та УЄФА в очікуванні на зняття санкцій.
Другий варіант: вихід з УЄФА та перехід до Азіатської конфедерації футболу.
Третій варіант: розвиток внутрішнього чемпіонату та проведення товариських турнірів із "дружніми країнами".
- Відзначимо, що ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх змагань одними з перших у спорті – ще у кінці лютого.
- Також у Росії забрали право проводити основний матч року – фінал Ліги Чемпіонів 2021/22.
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