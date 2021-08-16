Перехідний період в ОРДЛО та Криму: з’явився текст урядового законопроєкту

Про це йдеться у картці законопроєкту №5844 “Про засади державної політики перехідного періоду”.

Його зареєстрував прем’єр-міністр Денис Шмигаль 9 серпня.

Зазначається, що законопроєкт розроблено з метою належного законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду — комплексу заходів із протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету, відновлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях, подолання наслідків збройної агресії РФ, реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, розбудови сталого миру та неповторення окупації.

Документ пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Росії.

Законопроєкт впорядковує та осучаснює чинну профільну термінологію, запроваджує поняття, які розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації", "політико-дипломатичні та санкційні заходи", "контактна лінія", "сталий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців".

Проєктом закону також пропонується розподілення регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупації тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, розв’язання гуманітарних проблем, відновлення правосуддя.

Документ передбачає запровадження елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, заходи з розбудови сталого миру та заходи неповторення окупації.

Проєктом закону також пропонується окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, запровадити інститут конвалідації правочинів, що були вчинені на тимчасово окупованих територіях, а також визнання результатів та періодів навчання на тимчасово окупованих територіях, створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, створить передумови для відновлення порушених прав людини.

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