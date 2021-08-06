Переховувався від слідства: СБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці"
СБУ встановила місцеперебування й затримала колишнього керівника виробничого підрозділу "Укрзалізниці", що підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як відомо, він переховувався "упродовж тривалого часу" без точних даних. Ексчиновника затримали на залізничному вокзалі у Києві.
За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки, залучивши комерційну структуру.
Згідно з укладеним договором, підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, але фактично не проводили ніяких робіт. Переведені на їхні рахунки кошти вивели в тінь.
Стосовно затриманого вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
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