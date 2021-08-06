Переховувався від слідства: СБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці"

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



Як відомо, він переховувався "упродовж тривалого часу" без точних даних. Ексчиновника затримали на залізничному вокзалі у Києві.



За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки, залучивши комерційну структуру.



Згідно з укладеним договором, підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, але фактично не проводили ніяких робіт. Переведені на їхні рахунки кошти вивели в тінь.



Стосовно затриманого вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb