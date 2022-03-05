Перекладають відповідальність. Міноборони Британії прокоментувало "миротворчу ініціативу" Росії
Міноборони Великобританії вважає, що Росія прагне перекласти відповідальність за поточні та майбутні жертви серед цивільного населення в Маріуполі на Україну
Про це повідомляє офіційний Twitter Міністерства оборони Британії.
"Пропоноване Росією припинення вогню в Маріуполі, ймовірно, було спробою відвернути міжнародне осудження і перезавантажити свої сили для відновлення наступальної діяльності. Звинувачуючи Україну в порушенні угоди, Росія, ймовірно, прагне перекласти відповідальність за поточні та майбутні жертви серед цивільного населення в цьому місті", - йдеться у заяві Міністерства оборони Великобританії.
- Нагадаємо, режим тиші мав тривати з 11 до 18 години. В цей час планували вивезти мирних мешканців та відновити критичну інфраструктуру у Маріуполі та Волновасі. Проте ворог використовував його для просування своїх сил, а згодом почав обстріли, які зірвали процес.
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