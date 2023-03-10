Про це заявив кандидат політичних наук, член Громадської ради при МЗС України, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в етері Еспресо.

За його словами, передусім не потрібно бути надто оптимістичними щодо завершення війни після переломного моменту. Злам не означатиме безпосередню перемогу України.

"Це фундамент, із якого ми почнемо рухатися до нашої перемоги. З військово-політичного погляду, ця фаза бойових дій, наступальна операція з українського боку та спроба формувати ударні групи та наступати з боку росіян - один із важливих для РФ моментів. Вони накопичили військову техніку й людський ресурс для вирішення цього завдання. Що далі, то буде важче накопичувати протягом наступних місяців війни живу силу, техніку, боєприпаси. Критична маса, яку РФ акумулювала на цей момент, - найкраще, на що вона здатна цьогоріч", - зауважив він.

Експерт додав, що якщо Україна позбавить Росію цих ресурсів, то далі набирати їх буде значно важче, і це зробить війну для РФ максимально складною. Це стане запорукою того, що Україна розвиватиме успіх на полі бою та просуватиметься далі.

"Переломний момент закладе траєкторію розвитку війни щонайменше до кінця 2023 року. Якщо нам вдасться втримати ініціативу та переламати ресурс, який РФ має на сьогодні, це відкриває можливості успішних активних бойових дій до кінця 2023 року, а далі все залежатиме від того, чи буде російський фронт сипатися. Це відкриє нам шлях, щоб поступово рухатися до кордонів 1991 року", - наголосив Тарас Жовтенко.