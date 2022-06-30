Перемога Росії може стати прикладом для Китаю, - президент Латвії

Про це Левітс заявив на саміті НАТО в Мадриді.

"Якщо Росія переможе, це буде стимулом для Китаю зробити щось подібне в Індо-Тихоокеанському регіоні. Треба усвідомлювати цю небезпеку. Це означає, що ми повинні допомогти Україні виграти війну", - підкреслив він.

Відомо, що Китай розглядає демократичний Тайвань, який відокремився від материка в 1949 році, як провінцію, що відкололася, а не як незалежну державу.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. 11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю. На це міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.

14 червня лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю. 23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.

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