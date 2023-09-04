Перемога України і тривалий мир будуть тільки тоді, коли у РФ не буде зброї масового знищення, - дипломат
Перемога України у війні проти Росії і гарантування тривалого миру можливе лише після позбавлення Москви всієї зброї масового знищення
Про це пише у своїй статті для Київського безпекового форуму посол з особливих доручень, ексдиректор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Олександр Александрович.
Він наголошує, що в осяжному майбутньому інтегрувати Росію як демократичну націю в Європу буде неможливо, оскільки їхня система цінностей несумісна з нашою, тому з повоєнною Росією треба буде співіснувати.
"Багато друзів України зауважують, що, врешті-решт, ми повинні послабити Росію настільки, щоби вона ніколи більше не могла нападати на своїх сусідів. Що це означає на практиці? Відповідь очевидна: Росію слід позбавити всієї зброї масового знищення – ядерної, хімічної, біологічної", - підкреслює Олександр Александрович.
"Лише тоді Україна й інші потенційні жертви зможуть почуватися в безпеці", - додав він.
Дипломат зазначив, що після української перемоги на полі бою й відновлення її територіальної цілісності в кордонах 1991 року, міжнародні санкції проти Росії повинні бути збережені і прив’язані до її тотальної й цілковитої демілітаризації.
"Без’ядерна Росія – це гарна ідея і для США та Китаю; дві світові надпотуги можуть разом зосередитися на цьому важливому завданні, відклавши на деякий час своє геополітичне суперництво... Від цього виграє увесь світ, ставши набагато безпечнішим", - каже він.
"Альтернативою такому сценарію будуть постійні війни російською імперією проти своїх сусідів, в т.ч. і членів НАТО, кожні 10-15 років, і жодні гарантії безпеки НАТО цьому не завадять", - резюмував Александрович.
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