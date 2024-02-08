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Переможні новини 715-го дня війни: ЗСУ знищили ворожий вертоліт на Авдіївському напрямку, а ГУР провело успішну кібератаку

Катерина Бенюк
8 лютого, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Шуфричу оголосили нову підозру, ГУР провело успішну кібератаку, а Італія продовжить надавати військову допомогу Україні

ЗСУ знищили ворожий вертоліт "Алігатор"

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку. Дякую за гарт кожному нашому воїну" - повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Данія надасть Україні 3 тис. слухових апаратів для військових

Міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я Данії Софі Льоде анонсувала передачу Україні 3 тис. слухових апаратів для бійців ЗСУ, які втратили слух на війні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Льоде під час робочого візиту до Києва підписала з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком декларацію про наміри щодо зміцнення співробітництва у сфері охорони здоров'я, зокрема у таких напрямках, як покращення доступу до медичної допомоги, включаючи первинну медичну допомогу, з особливим акцентом на психічне здоров'я, регулювання обігу лікарських засобів і медичних виробів, протидія стійкості до протимікробних препаратів.

"У межах підписаної декларації про наміри передбачається обмін досвідом між медичними експертами, співпраця з неурядовими організаціями, зокрема з академічними установами, благодійними організаціями та інститутами громадянського суспільства, проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів, участь у конференціях тощо", - уточнили у пресслужбі відомства.

ГУР заявило про успішну кібератаку на програми керування дронами РФ

"Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни встановлюють цю програму для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Проте через атаку всі сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі.
 
"Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко розв'язувати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління", - повідомили у розвідці.

Шуфричу оголосили нову підозру

Підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу у четвер, 8 лютого, оголосили підозру у фінансуванні росгвардії в тимчасово анексованому Криму.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2013 році нардеп набув права власності на будинок та земельну ділянку у селищі Симеїз у Криму через підконтрольне підприємство та довірених осіб. Після окупації Росією півострова, він у змові з адвокатом та іншими довіреними особами забезпечив реєстрацію цієї нерухомості за законами РФ.

"У 2016 році, з метою забезпечення охорони належного йому майна на тимчасово окупованому півострові, він організував укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим. При цьому залучив підконтрольного адвоката та інших громадян України", - йдеться у повідомленні. 

Таким чином, як зазначають в Офісі генпрокурора, Шуфрич за охорону майна перерахував росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис. російських рублів. 

Тож тепер йому додатково інкримінують фінансування дій з метою насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території та державного кордону України (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році

Палата депутатів італійського парламенту схвалила рішення уряду щодо продовження у 2024 році військової допомоги Україні.

Про це повідомляє ANSA.

Таке рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.

У повідомленні зазначено, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов'язаннями країни перед ЄС та НАТО.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 7 районах скупчення ворога

Як повідомляє Генштаб, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

Теги:
Кримінал
Італія
Данія
ЗСУ
Війна з Росією
Авдіївка
ГУР
допомога Україні
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