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Війна з Росією: хроніка
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Головна Перемога України Переможні новини 754-го дня війни: під час рейду в Білгородську та Курську області РФ ліквідовано понад 600 росіян, а Армія дронів за два тижні знищила 88 танків окупантів
Огляд

Переможні новини 754-го дня війни: під час рейду в Білгородську та Курську області РФ ліквідовано понад 600 росіян, а Армія дронів за два тижні знищила 88 танків окупантів

Катерина Бенюк
18 березня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

У ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України. Крім того, Кабмін виділив додаткові кошти на закупівлю дронів для ЗСУ

Уряд ухвалив план Ukraine Facility для отримання €50 млрд від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

План має структурні реформи, яким відповідають більше 100 квартальних індикаторів. Він є фундаментом для надання Європейським Союзом фінансової підтримки Україні на 2024-2027 роки сумою €50 млрд у рамках програми Ukraine Facility.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах, від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - розповів Шмигаль.

Очільник уряду додав, що план був розроблений разом з європейськими партнерами з метою наблизити членство України в ЄС. За словами Шмигаля, документ "найближчим часом" передадуть до Європейської комісії на розгляд.

"Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько €16 млрд цього року", - додав прем’єр-міністр.

Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на дрони

Уряд на засіданні 18 березня виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - написав він.

Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть "на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями".

Легіон "Свобода Росії" стверджує, що під час рейду в Білгородській та Курській областях знищив понад 600 військових РФ

Про це йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії" у Telegram.

За їхніми даними, станом на ранок 18 березня втрати армії РФ в Білгородській і Курській областях становлять:

Особовий склад

  • безповоротні втрати - 613 військовослужбовців

  • санітарні втрати - 829 військовослужбовців

  • узято в полон - 27 військовослужбовців.

Знищена техніка

  • 7 танків (у т. ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (у т. ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиць Д-30
  • 4 БТР
  • 4 міномети
  • 2 МТ-12 "Рапіра"
  • 2 2С19 "Мста-С"
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс "Муром"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 2С1 "Гвоздика"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 броньований автомобіль
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський тощо", - зазначається в повідомленні.

У ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно ухвалила рішення про виділення Україні додаткових €5 млрд на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС також взяв участь очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він висловив вдячність колегам за рішення виділити додаткові €5 млрд на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Зокрема, він подякував Чехії за ініціативу щодо закупівлі для України артилерійських боєприпасів та країнам ЄС, які зробили внески для втілення плану.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - заявив Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що погрози РФ членам НАТО і ЄС свідчать про прагнення Путіна розширювати свою агресію.

"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – акцентував він. 

Армія дронів за два тижні роботи знищила 88 ворожих танків

Про це у телеграмі повідомляє Михайло Федоров.

Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію. За цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 133 гармати. 

Within Temptation у Києві зняв кліп

Нідерландський метал-гурт Within Temptation 5 квітня випустить спільну пісню з музикантом Alex Yarmak під назвою A Fool’s Parade. Кліп на композицію зняли у Києві.

Про це повідомляє видання "Слух".

На офіційній сторінці гурту в Instagram вони назвали поїздку до Києва досвідом, який ніколи не забудуть. 

"Ми щойно закінчили запис нашого музичного відео на A Fool’s Parade в Україні! Надзвичайно вдячні за цей досвід і теплий прийом усім людям, які брали в цьому участь. Ви всі дивовижні і дуже надихаєте нас. Ця поїздка - це досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякуємо, будьте сильними і до нових зустрічей!" - пише Within Temptation.

Румунський президент Йоганніс погодив навчання українських пілотів на F-16 на військовій базі в країні

Про це повідомляє Digi24.

Відомо, що лідер Румунії, окрім навчання близько 50 українців на літаках F-16, дав згоду на перевезення деякої зброї для України територією його держави. 

Зазначено, що Йоганніс повідомив парламент про своє схвалення транзиту військової допомоги Україні від Фінляндії та навчання українських пілотів на F-16 листом.

Тепер цей лист у понеділок має розглянути керівництво обох палат парламенту Румунії. Зазначено, що голосування повинно відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Наразі румунська влада не повідомляє дату навчань українських пілотів. Проте джерела видання стверджують, що українці мають прибути на авіабазу у Фетешті цього літа.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу ворога

Про це повідомляє Генштаб. 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу ППО противника. 

Теги:
Культура
Кабмін
ЄС
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
допомога Україні
Бєлгород
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