Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 755-го дня війни: У Пентагоні запевнили, що не дозволять Україні програти у війні, а ЄС планує цього місяця надіслати 500 тис. снарядів
Огляд

Переможні новини 755-го дня війни: У Пентагоні запевнили, що не дозволять Україні програти у війні, а ЄС планує цього місяця надіслати 500 тис. снарядів

Катерина Бенюк
19 березня, 2024 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

Ллойд Остін заявив, що США не відступлять від підтримки України, яка не збирається здаватися

Бельгія готує пакет допомоги для України на €412 млн

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги для України на 412 мільйонів євро, у який увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO і три мінні тральщики, для протистояння російській агресії.

Про це пише Shephard Media.

Зазначається, що нова ініціатива військової допомоги BELEUX, спрямована на посилення військового потенціалу України, реалізується Бельгією спільно з Нідерландами.

Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.

На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України. 

"З липня наші бойові групи - 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів - будуть перебувати у стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - розповів очільник оборонного відомства Польщі.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - додав Косіняк-Камиш.

Відомо, що до Коаліції бронетехніки вже приєдналися Велика Британія, Швеція та Італія.

Пісторіус підкреслив, що ця коаліція має довгостроковий характер.

Обидва міністри повідомили, що у травні у Вроцлаві відбудеться зустріч міністрів оборони країн Веймарського трикутника.

"Ми відновлюємо Веймарський трикутник у політичній сфері, у сфері оборони, а також у відносинах між нашими штабами. Ми готуємося до ще більш інтенсивних спільних навчань",- повідомив Косіняк-Камиш.

Українська збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на міжнародних спортивних змаганнях

Про це повідомляє Генштаб.

На міжнародних спортивних змаганнях наша збірна здобула 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових медалей. Найбільше нагород українські воїни вибороли у змаганнях з плавання та веслування. 

Капітан Національної збірної України Юрій Гапончук розповів, що для української команди змагальні дні були дуже насиченими та наповненими підтримкою ветеранів з інших країн.

“Змагання у Лас-Вегасі для мене особисто - це щось неймовірне та незабутнє! Кожен з учасників отримав великий досвід та впевненість. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду. Спорт - це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє як бути далі”, - наголосив він.

Фінляндія оголосила про виділення €30 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії

У вівторок, 19 березня, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія бере участь у цій ініціативі з 30 мільйонами євро.", - зазначив міністр.

Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України на 500 млн євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро.

Про це він повідомив на пресконференції в межах зустрічі Контактної групи з підтримки України на військовій базі в Рамштайні, повідомляє Tagesschau.

Крім того, Німеччина підтримає Україну в боротьбі проти російської агресії в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів.

Заплановано передати 10 000 артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Новий пакет допомоги також включатиме 100 броньованих автомобілів для піхоти та 100 транспортних засобів.

Борис Пісторіус не назвав термінів передачі нового пакета допомоги. Зазвичай німецький уряд повідомляє про передачу техніки та боєприпасів вже по факту надання Україні.

До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України долучилася Латвія

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна приєдналася до ініціативи Чехії з метою закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством оборони Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для підтримки України. Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення необхідної бойової спроможності наших українських союзників"», — написав міністр оборони Латвії.

США не дозволять Україні програти у війні з Росією, - Остін

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

Міністр оборони США наголосив, що війська України стикаються з суворими умовами і жорсткою боротьбою, а цивільне населення постійно змушене терпіти обстріли російськими ракетами та іранськими дронами.

Водночас Остін запевняє, що США не відступлять від підтримки України, яка не збирається здаватися. "Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти", - наголосив Остін.

До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів

До кінця березня в ЄС планують передати Україні близько 500 тис. артилерійських снарядів, а цього року - обіцяний мільйон боєприпасів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано.

"Цілі залишаються незмінними, цього року ми поставимо в Україну 1 млн артилерійських снарядів. За розрізом, який ми рахуємо, скоріше, до кінця березня, це буде близько пів мільйона", - сказав Стано.

Разом з цим він сказав, що загалом Україна отримає більше снарядів, ніж раніше обіцяли в ЄС.

"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон боєприпасів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - зазначив речник.

Авіація України завдала ударів по 6 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.

Теги:
Спорт
Польща
ЄС
Латвія
Німеччина
Пентагон
ЗСУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
Читайте також:
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
19 березня, 2024 вiвторок
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
Війна з Росією
18 березня, 2024 понедiлок
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
20:37
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині відбулася 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
20:33
Аналітика
Сергій Згурець
20-й "Рамштайн" та позитивні рішення від європейських країн на підтримку України. Колонка Сергія Згурця
20:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
20:07
Юлія Бялецька
Українка Юлія Бялецька отримала премію ЄС для жінок-інноваторів
20:03
Вкусно - и точка
У Білгороді закрили фастфуд "Вкусно - и точка"
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Шість років для "п’ятого" Путіна
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби Сили оборони відбили 11 російських атак на Авдіївському напрямку, було зафіксовано 67 бойових зіткнень, - Генштаб
19:19
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
Блогер Гонковський, якого в січні помітили на Мальдівах, не повертався в Україну, - ЗМІ
19:11
Британія і Україна
Британія прийме наступний саміт 47 лідерів Європейської політичної спільноти
19:07
Німеччина
У Німеччині офіцера агентства військових закупівель звинуватили в шпигунстві на РФ
19:01
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", - Шмигаль
18:53
Тібо Куртуа
Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа отримав нову травму
18:43
На фото: Емма Томпсон
Лауреатка "Оскара" Емма Томпсон у день народження Ліни Костенко прочитала її вірш
18:34
Ексклюзив
ФСБ
ФСБ за найближчі два роки перетвориться на ще одну армію у РФ: політичний експерт Денисенко про наслідки "виборів" Путіна
18:34
міністр оборони США Ллойд Остін
"Буду продовжувати співпрацю, щоб це стало можливо": Остін про американську допомогу Україні
18:32
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Україна - Боснія і Герцеговина: скаути європейського гранда приїдуть на матч заради двох українців
18:28
Ексклюзив
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
18:14
зелена комета
Вчені показали новий знімок "Комети диявола", яка невдовзі має пролетіти біля Землі
18:13
На фото: Кейт Міддлтон відвідала США
На тлі чуток про смерть та пластичну операцію Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили в магазині
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Як інтелігент перетворюється на хама
17:55
протезування у центрі "Незламні"
У Мінсоцполітики назвали суму, яку виділили на протезування військових у 2023 році
17:55
PR
Безпечна та міцна натяжна стеля: як зрозуміти, який варіант обрати?
17:43
Томас Бах, Володимир Путін
У МОК відреагували на ідею Макрона "заморозити" війну в Україні на час Олімпіади-2024
17:42
Естонія
Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди
17:39
До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів
17:24
Ексклюзив
конгрес США
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
17:24
колайдер
Близько 500 вчених, пов'язаних з РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері
17:20
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни прослуховують розмови населення ТОТ, щоб виявити "нелояльних мешканців", - Спротив
17:18
Верховна Рада
На закордонні відрядження нардепів торік із бюджету України витратили 13,7 млн грн
17:14
Партнерський матеріал
Допомога для деокупованих територій і Сил оборони: як меценат Олег Крот наближає перемогу
17:05
Meta планує знизити плату за підписки у рамках закону ЄС про цифрові ринки
17:01
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Окупантам заборонили розмовляти із жителями ТОТ, бо ті передають інформацію Силам оборони, - Спротив
16:56
Михайло Мудрик, збірна України
Збірна України домовилась про матч з господарями Євро-2024
16:47
прапор Росії
У РФ розгорнуть ППО для захисту нафтогазових об'єктів
16:46
На фото: посол Канади Наталка Цмоць
Повномасштабна війна забрала життя щонайменше 98 українських культурних діячів, - посол Канади
16:40
спека
В ООН оголосили червоний рівень тривоги через рекордне потепління
16:32
бокс
Олімпіада-24: у Росії заявили, що боксери не братимуть участь у відборі
16:28
родина дивиться кіно, телевізор
Замість 12+ буде 15+: у Великій Британії посилять вікові обмеження для зображень сцен сексу
16:17
Ексклюзив
путін
За кордоном опозиція РФ створила картинку для пропаганди про високий рівень підтримки Путіна, - експертка з виборів Айвазовська
16:08
На фото: Знімок королеви Єлизавети ІІ, який був відредагований
Після скандалу зі знімком Кейт Міддлтон: у Getty Images заявили про цифрову обробку ще одного фото
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV