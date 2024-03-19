Переможні новини 755-го дня війни: У Пентагоні запевнили, що не дозволять Україні програти у війні, а ЄС планує цього місяця надіслати 500 тис. снарядів

Бельгія готує пакет допомоги для України на €412 млн

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги для України на 412 мільйонів євро, у який увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO і три мінні тральщики, для протистояння російській агресії.

Про це пише Shephard Media.

Зазначається, що нова ініціатива військової допомоги BELEUX, спрямована на посилення військового потенціалу України, реалізується Бельгією спільно з Нідерландами.

Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.

На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України.

"З липня наші бойові групи - 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів - будуть перебувати у стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - розповів очільник оборонного відомства Польщі.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - додав Косіняк-Камиш.

Відомо, що до Коаліції бронетехніки вже приєдналися Велика Британія, Швеція та Італія.

Пісторіус підкреслив, що ця коаліція має довгостроковий характер.

Обидва міністри повідомили, що у травні у Вроцлаві відбудеться зустріч міністрів оборони країн Веймарського трикутника.

"Ми відновлюємо Веймарський трикутник у політичній сфері, у сфері оборони, а також у відносинах між нашими штабами. Ми готуємося до ще більш інтенсивних спільних навчань",- повідомив Косіняк-Камиш.

Українська збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на міжнародних спортивних змаганнях

Про це повідомляє Генштаб.

На міжнародних спортивних змаганнях наша збірна здобула 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових медалей. Найбільше нагород українські воїни вибороли у змаганнях з плавання та веслування.

Капітан Національної збірної України Юрій Гапончук розповів, що для української команди змагальні дні були дуже насиченими та наповненими підтримкою ветеранів з інших країн.

“Змагання у Лас-Вегасі для мене особисто - це щось неймовірне та незабутнє! Кожен з учасників отримав великий досвід та впевненість. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду. Спорт - це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє як бути далі”, - наголосив він.

Фінляндія оголосила про виділення €30 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії

У вівторок, 19 березня, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія бере участь у цій ініціативі з 30 мільйонами євро.", - зазначив міністр.

Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України на 500 млн євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро.

Про це він повідомив на пресконференції в межах зустрічі Контактної групи з підтримки України на військовій базі в Рамштайні, повідомляє Tagesschau.

Крім того, Німеччина підтримає Україну в боротьбі проти російської агресії в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів.

Заплановано передати 10 000 артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Новий пакет допомоги також включатиме 100 броньованих автомобілів для піхоти та 100 транспортних засобів.

Борис Пісторіус не назвав термінів передачі нового пакета допомоги. Зазвичай німецький уряд повідомляє про передачу техніки та боєприпасів вже по факту надання Україні.

До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України долучилася Латвія

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна приєдналася до ініціативи Чехії з метою закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством оборони Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для підтримки України. Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення необхідної бойової спроможності наших українських союзників"», — написав міністр оборони Латвії.

США не дозволять Україні програти у війні з Росією, - Остін

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

Міністр оборони США наголосив, що війська України стикаються з суворими умовами і жорсткою боротьбою, а цивільне населення постійно змушене терпіти обстріли російськими ракетами та іранськими дронами.

Водночас Остін запевняє, що США не відступлять від підтримки України, яка не збирається здаватися. "Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти", - наголосив Остін.

До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів

До кінця березня в ЄС планують передати Україні близько 500 тис. артилерійських снарядів, а цього року - обіцяний мільйон боєприпасів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано.

"Цілі залишаються незмінними, цього року ми поставимо в Україну 1 млн артилерійських снарядів. За розрізом, який ми рахуємо, скоріше, до кінця березня, це буде близько пів мільйона", - сказав Стано.

Разом з цим він сказав, що загалом Україна отримає більше снарядів, ніж раніше обіцяли в ЄС.

"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон боєприпасів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - зазначив речник.

Авіація України завдала ударів по 6 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.