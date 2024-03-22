Переможні новини 758 дня війни: обстріл Білгорода та знищення партизанами техніки окупантів у Маріуполі

МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн

Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

Про це повідомив під час пресконференції у Вашингтоні керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає Укрінформ.

"Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України. Це дозволить виділити транш у сумі близько $880 млн", - зазначив Грей.

За його словами, разом із попередніми траншами Україна отримає $5,4 млрд в межах програми.

Він додав, що новий пакет фінансування може надійти в Україну вже впродовж наступних двох-трьох днів.

Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Грей зазначив, що українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною залишаються.

У Фонді наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладення основи для зусиль з реконструкції та європейської інтеграції.

У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода

Вранці 22 березня у Росії заявили про нібито атаку на Білгород. Кажуть, начебто є загиблий, поранені та пошкодження інфраструктури.

Про це написав у телеграм губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами вранці 22 березня нібито стався обстріл Білгорода, внаслідок якого одна людина загинула.

Він також додав, що начебто є поранені та пошкодження чотирьох медичних закладів і житлових будинків. Гладков заявив, що постраждали 12 автомобілів, 4 з них нібито повністю згоріли.

"За попередніми даними, двоє людей постраждали: у жінки осколкове поранення нижньої кінцівки, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма", - написав Гладков.

Російські білгородські пабліки "Жесть Белгород" і "Go31 Новости Белгорода" поширили фото і відео нібито наслідків удару. Там кажуть, що у місті на бульварі Юності сталась пожежа, зокрема нібито горіли автівки.

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил", - йдеться у повідомленні.

У рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні. Вони також пройшли курси англійської мови, щоб допоможе у навчанні та покращить взаємодію з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів.

Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками

Про це йдеться на сайті відомства.

"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні, зокрема 22 березня відбулася поставка литовських протидронних систем", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що допомога, надана Україні в рамках системи національної оборони, охоплює широкий спектр озброєнь, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, протидронних комплексів, підготовку військ, ремонт важкої техніки й "усю іншу допомогу, яка надається відповідно до заявлених потреб України".

Зокрема, як зазначили у міністерстві, Литва розробила довгостроковий план підтримки України з пакетом військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на 2024-2026 роки.

"Ми робимо все можливе для перемоги України, адже це єдиний спосіб забезпечити довготривалий мир у Європі", - наголосили у пресслужбі литовського оборонного відомства у соцмережі Х.

У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольский спротив спалив російську будівельну технику, зокрема автокран на 60 тон, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян та фортифікаційних споруд", - проінформував він.

Андрющенко також зазначив, що техніку було залишено на подвір’ї ПТУ №64 на вулиці Таганрогській, 199.

Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій

Про це у телеграмі повідомив Андрій Єрмак.

За словами голови ОП, 9 українських дітей вдалось повернути на підконтрольну територію в рамках затвердженого плану дій президента Bring Kids Back UA.

"Наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу. Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка. Ще 4 дитини раніше повернулися з ТОТ і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали", - пише Єрмак.

Українських дітей змушували ходити в російські школи, їм розповідали, що немає самостійної держави Україна.

"Вдячний всій команді, а також Державі Катар за посередництво. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює. Задача президента - повернути всіх. Працюємо далі", - наголосив Єрмак.