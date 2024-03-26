Переможні новини 762-го дня війни: ВМС підтвердили ураження ще двох кораблів РФ, Україна отримала новий транш від МВФ

ЗСУ уразили десантний корабель "Костянтин Ольшанський" та розвідувальний "Іван Хурс"

Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс"

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

Він нагадав, що "Костянтин Ольшанський" - це український великий десантний корабель, який росіяни захопили в України 2014 року під час окупації Криму. За словами речника ВМСУ, на 10-й рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року вирішили відновити "Костянтин Ольшанський".

Латвійська авіакомпанія заявила про готовність відновити польоти в Україну

Латвійська авіакомпанія AirBaltic заявила про готовність відновити польоти до Києва, Львова та Одеси, щойно це стане безпечно. Про це йшлося на зустрічі гендиректора й президента авіакомпанії Мартіна Гаусса з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим та гендиректором аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським, яка відбулася 25 березня у Києві.

"Під час візиту AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою повоєнну мережу, щойно це стане безпечним", – ідеться у повідомленні.

Фото: airbaltic.com

Україна стала державою-учасницею платформи з захисту інтелектуальної власності

Україна приєдналася до держав, які наповнюватимуть платформу WIPO Alert з метою протидії роботі вебсайтів, які порушують права інтелектуальної власності. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Завдяки платформі країни-учасниці можуть обмінюватися даними про можливі порушення авторського права у міжнародному масштабі. Тепер всі суб’єкти авторського чи суміжного права мають можливість подати звернення до ІР-офісу про включення вебсайту до національного переліку тих, які викликають сумніви щодо дотримання права інтелектуальної власності.

Україна стала п’ятнадцятою державою-учасницею платформи WIPO Alert.

Міністр оборони Франції вимагатиме, аби компанії першочергово виробляли зброю для України

26 березня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або встановлення пріоритетів для виробників зброї з метою прискорення її виготовлення, аби допомогти Україні.

За його словами, у зв'язку з виробництвом зенітних ракет і артилерійських снарядів запаси та виробничі лінії були особливо перевантажені.

Він також заявив, що може реквізувати запаси або наказати компаніям надати пріоритет певним замовленням, посилаючись на ракети Aster виробництва MBDA як на потенційний випадок для такого кроку.

Україна отримала третій транш від МВФ

26 березня, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF у розмірі 880 млн доларів

За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", – заявив він.