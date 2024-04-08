Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 775-го дня війни: ГУР підпалило ворожий корабель "Серпухов", а українські хакери знищили російський дата-центр
Огляд

Переможні новини 775-го дня війни: ГУР підпалило ворожий корабель "Серпухов", а українські хакери знищили російський дата-центр

Катерина Бенюк
8 квітня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

Протягом вихідних невідомі двічі кидали пляшку із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії у Вільнюсі, а у Калініграді ГУР підпалило російський корабель: його ремонт буде дуже тривалим

Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив Галущенко.

Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.

Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"

Протягом вихідних невідомі двічі кидали пляшку із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії у Вільнюсі.

Про це повідомляє LRT.

За даними Департаменту поліції Вільнюса, перший інцидент стався у ніч на неділю, 7 квітня, близько 02:15.

Вдруге пляшку із запальною рідиною, так званим коктейлем Молотова, кинули в будівлю посольства в ніч на понеділок, 8 квітня, приблизно о 02:46.

Згідно з повідомленням, було пошкоджено стіну будівлі. Збитки оцінюються.

За словами речника Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрювані поки що не встановлені. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими. 

Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовувався ВПК РФ

Українські хакери, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки, знищили дата-центр, що використовувався російським військово-промисловим комплексом, а також нафтогазовим і телекомунікаційним.

Про це повідомило поінформоване джерело Інтерфакс-Україна.

"Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", - розповів співрозмовник.

Він також зауважив, що мова йде про підприємства РФ Лукойл, Роснафта, Уральський завод цивільної авіації, НВП "РУБІН", який входить у склад холдингу Роселектроніка, Уральський завод спецтехніки, Газпром, Трансгаз, Норильський нікель, Ростелеком, Телеком і Мегафон.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - підкреслює джерело інформаційного агентства. 

ГУР вдалося підпалити ракетний корабель "Серпухов" у російському Калінінграді 

У Калінінградській області, що є найзахіднішим регіоном РФ, горів російський ракетний корабель “Серпухов”. Внаслідок пожежі  корабель має значні ушкодження, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах. Займання сталося через підпал.

"Йому (кораблю, - ред.) погано. Він просто згорів на роботі", - розповіло нам наше джерело.

На запитання про кількість постраждалих, співрозмовник відповів, що уточнюється.

"Але ремонт буде дуже тривалим", - додав він.

Співрозмовник Kyiv Post повідомив також, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ у неділю, 7 квітня.

"Серпухов" - це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем серії). До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту. З 2017 року - Балтійський флот. Корабель обладнаний установкою вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр".

Авіація України вдарила по 4 зенітно-ракетних комплексах росіян

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

Теги:
Україна
Литва
ЗСУ
Війна з Росією
кібератаки
ГУР
Читайте також:
Дональд Трамп
8 квітня, 2024 понедiлок
WP стверджує, що Трамп планує змусити Україну до територіальних поступок РФ. Його радник заперечує
Олександр Сирський
7 квітня, 2024 неділя
Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку
Конгрес США
7 квітня, 2024 неділя
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
19:57
Олександр Шовковський
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
19:51
цирк
Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку, били з авіації, артилерії та мінометів, - Генштаб
19:31
На Херсонщині ДБР викрило посадовців тилового забезпечення
Закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям тилового забезпечення на Херсонщині
19:16
грузія
У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"
18:58
застосунок Дія
У застосунок Дія повернули послугу для ВПО - тепер можна оформити одну заяву на всю родину
18:49
Швейцарія
Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня, - Bloomberg
18:45
Оновлено
Росіяни атакували авіабомбами Суми та область: є загиблий і п'ятеро поранених
18:36
Олаф Шольц
Україна отримує не всю військову допомогу, яку обіцяє Німеччина, - Bild
18:16
Україна-Угорщина
На українсько-угорському кордоні відкриють новий пункт пропуску
18:03
OPINION
Іван Козленко
Про Булгакова та інших
18:01
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
18:00
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У Калінінградській області РФ через пожежу виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов", - ГУР
18:00
мобілізація
Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, - нардеп Іонушас
17:57
Ексклюзив
Ворог збільшив присутність аеророзвідки, ймовірно готується до наступу на Горлівському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
17:49
Втрати РФ
Росіяни втратили 15 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом з початку повномасштабного вторгнення
17:36
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
17:34
Джоні Ернст, сенаторка США
"Впродовж кількох наступних тижнів": сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли конгрес США голосуватиме за допомогу Україні
17:29
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Динамо" втратило очки з "ЛНЗ Черкасами", "Полісся" переграло "Минай". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
17:24
На фото: Порноакторка Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон)
Порноакторка Джозефіна Джексон вдягнула футболку з тризубом на ще одного зіркового колегу
17:14
дефіцит бензину
РФ звернулася до Казахстану щодо постачання 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, – Reuters
17:12
Ексклюзив
Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу
17:06
Маріуполь
В окупованому Маріуполі через бійку під час роздачі їжі загинула людина, - рух "Жовта стрічка"
17:03
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Наміри ворога повернутися на правий берег Херсонщини стерті, - Гуменюк
17:03
Партнерський матеріал
Нові підручники з історії: як у незламному Харкові готували навчальні видання для 11 класів
16:48
новини Львова
Інформатори, які здавали окупантам позиції артилерії ЗСУ на Донеччині, отримали вироки
16:45
На фото: Комікс, у якому вперше в історії з'явився Супермен
Комікс, у якому вперше в історії з'явився Супермен, продали за рекордні $6 млн
16:45
діти, злочини росії
Ворог готується вивозити на територію РФ українських дітей з ТОТ під виглядом оздоровлення, - Спротив
16:39
фейк
"Український фронт ось-ось розвалиться": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 8 квітня
16:23
На фото: співак Nemo
Уперше в історії Євробачення може виграти небінарна персона
16:19
Оновлено
Дональд Трамп
WP стверджує, що Трамп планує змусити Україну до територіальних поступок РФ. Його радник заперечує
16:15
Офіс генпрокурора України
Офіс генпрокурора відкрив справу щодо співробітників СБУ та ТЦК, які вручили повістки журналісту "Слідство.інфо"
16:13
Ексклюзив
Ганна Гопко
Потрібно розробити "план Б", щоб перемога України і безпека Європи не залежали від США, - екснардепка Гопко
16:05
OPINION
Володимир Горбач
Телемарафон практично вбив телебачення
16:02
СБУ затримала засновника благодійного фонду, який за гроші допомагав чоловікам втекти за кордон під виглядом волонтерів
15:54
Володимир Зеленський
"Основне питання - Харків": Зеленський провів засідання Ставки
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:05
Росіяни перекинули ЗРК в Тулу для захисту інфраструктури міста після атаки БПЛА, - "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV