Переможні новини 775-го дня війни: ГУР підпалило ворожий корабель "Серпухов", а українські хакери знищили російський дата-центр

Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив Галущенко.

Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.

Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"

Протягом вихідних невідомі двічі кидали пляшку із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії у Вільнюсі.

Про це повідомляє LRT.

За даними Департаменту поліції Вільнюса, перший інцидент стався у ніч на неділю, 7 квітня, близько 02:15.

Вдруге пляшку із запальною рідиною, так званим коктейлем Молотова, кинули в будівлю посольства в ніч на понеділок, 8 квітня, приблизно о 02:46.

Згідно з повідомленням, було пошкоджено стіну будівлі. Збитки оцінюються.

За словами речника Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрювані поки що не встановлені. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими.

Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовувався ВПК РФ

Українські хакери, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки, знищили дата-центр, що використовувався російським військово-промисловим комплексом, а також нафтогазовим і телекомунікаційним.

Про це повідомило поінформоване джерело Інтерфакс-Україна.

"Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", - розповів співрозмовник.

Він також зауважив, що мова йде про підприємства РФ Лукойл, Роснафта, Уральський завод цивільної авіації, НВП "РУБІН", який входить у склад холдингу Роселектроніка, Уральський завод спецтехніки, Газпром, Трансгаз, Норильський нікель, Ростелеком, Телеком і Мегафон.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - підкреслює джерело інформаційного агентства.

ГУР вдалося підпалити ракетний корабель "Серпухов" у російському Калінінграді

У Калінінградській області, що є найзахіднішим регіоном РФ, горів російський ракетний корабель “Серпухов”. Внаслідок пожежі корабель має значні ушкодження, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах. Займання сталося через підпал.

"Йому (кораблю, - ред.) погано. Він просто згорів на роботі", - розповіло нам наше джерело.

На запитання про кількість постраждалих, співрозмовник відповів, що уточнюється.

"Але ремонт буде дуже тривалим", - додав він.

Співрозмовник Kyiv Post повідомив також, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ у неділю, 7 квітня.

"Серпухов" - це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" (є п'ятим кораблем серії). До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту. З 2017 року - Балтійський флот. Корабель обладнаний установкою вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр".

Авіація України вдарила по 4 зенітно-ракетних комплексах росіян

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.