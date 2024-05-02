Переможні новини 799-го дня війни: перспективи знищення Кримського мосту та ураження російського ЗРК "Бук" бійцями ССО

У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"

На станції київського метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару радянську назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Фото: КМДА

Зазначається, що перші написи на колійній стіні облаштували у ніч з 1 на 2 травня.

Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери - від 5 до 6 кг. У КМДА додають, що загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.

США оголосили новий пакет санкцій проти РФ

Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, повідомляє ЄП.

Пакет санкцій спрямований на військово-промислову базу та програми РФ щодо хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві купувати компоненти для виробництва озброєння.

Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати технології та обладнання.

Понад 100 організацій, що потрапили в список, працюють у технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Інший блок санкцій - проти основних імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також двох постачальників з Китаю.

Мінфін також вніс до списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, які розробляють хімічну та біологічну зброю.

США додали під обмеження дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури – Нефтегазстрой та ВНИПИгаздобыча.

Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Також Держдеп ужив обмежувальних заходів проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії та запровадив додаткові санкції у зв'язку зі смертю Навального.

Знищення Кримського мосту є цілком реальним, - капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко зазначив, що знищення або пошкодження Кримського мосту позбавить угруповання РФ логістики у Криму.

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"З надходженням техніки, яка була анонсована з боку США, знищення Кримського мосту є цілком реальним. Знищення Кримського мосту або його пошкодження надасть нам можливість позбавити угруповання РФ, яке розташоване в Криму, цієї логістичної артерії", - пояснив Риженко.

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗС України нагадав, що Крим забезпечується росіянами з двох напрямків.

"З північного напрямку - це район Каланчака та Кримським мостом. Якщо міст перекривається, то все російське угруповання, включаючи російський Чорноморський флот, залишається без логістики. Звичайно, постачання логістики до Криму морським і повітряним шляхом можливе, але це будуть зовсім інші обсяги", - додав Риженко.

Зеленський назвав дату і місце проведення першого Саміту миру

Про це він написав у соцмережі Х.

"Згідно з нашими домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права. Він додав, що усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам.

Зеленський також висловив впевненість, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у Саміті, адже він має важливе значення не лише для України.

"Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - підкреслив очільник держави.

У ВМС розповіли, як назвали два естонські катери, передані Україні

Про це інформують ВМС ЗСУ.

Вказано, що на катерах "Рені" та "Ірпінь", які раніше мали назви Р01 "Roland" і Р02 "Risto", підняли військово-морські пропори ЗСУ. У церемонії взяли участь командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, військові моряки та делегація Естонії на чолі з командувачем естонських ВМС комодором Юрі Саскою.

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", - йдеться у повідомленні.

Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання, у тому числі з захисту цивільного судноплавства.

У Києві зʼявився найбільший мурал Валерія Залужного в Україні

Про це повідомила керівниця проєкту Євгенія Фуллен у facebook.

У Києві за адресою вул. Котельникова, 51 зʼявився мурал генерала, Героя України, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 кв. м.

Керівниками проєкту стали Євгенія Фуллен та Георгій Козлов, головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). На створення стінопису пішло лише 13 годин.

Фото: facebook Євгенії Фуллен

Художник Євгеній Кучер зауважив, що внесок Залужного у збереження і розвиток культури більший, ніж можна зараз усвідомити.

"Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки. Мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та настрої в соціумі. Як частина цієї течії, я відчуваю обов'язок висвітлювати важливе. Озвучувати та показувати голос з вулиць. Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів", - додав Самий Кучерявий.

Бійці ССО уразили ворожий ЗРК "Бук"

Про це повідомляє ССО ЗСУ.

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку", - пише канал.

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

У 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на презентації звіту за 2023 рік в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Він розповів, що для дослідження був проведений моніторинг діяльності 14 телерадіоорганізацій у грудні 2023 року. Його здійснили співробітники Офісу уповноваженого із захисту державної мови.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій", - сказав Кремінь.

За його словами, було проаналізовано 8 334 пісень, з яких майже 33% виконувалися офіційними мовами Європейського Союзу, 0,1% - іншими мовами, а понад 67% - українською.

Мовний омбудсмен наголосив, що за минулий рік також було на 37% більше видано книжок українською мовою, ніж у 2022 році.

Авіація України завдала ударів по 9 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.