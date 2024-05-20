Переможні новини 817-го дня війни: знищення корабля РФ "Циклон", вибухи в окупованому Луганську та стабілізація фронту на Харківщині

У Франції обговорюють можливість надати Україні дозвіл атакувати територію РФ своєю зброєю

Очільник комітету у закордонних справах нижньої палати парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав країну змінити свою доктрину, аби дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по території РФ.

Про це повідомляє Le Figaro.

Жан-Луї Бурланж виступив із заявою, у якій закликав Францію "вийти зі стану очікування і прийняти рішення більше не забороняти Україні атакувати територію Росії своєю зброєю.

"Час, здається, настав", - зазначив він, наголосивши, що Париж "місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації".

На його переконання, "зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії".

ЗСУ могли знищити корабель РФ "Циклон"

ЗСУ перевіряють інформацію щодо ймовірного знищення російського корабля "Циклон", озброєного зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С".

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Радіо Свобода.

"Насправді ця інформація досі верифікується. Тому що, щоб бути впевненим на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо. Але так, є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, в разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є. І так, вона висока. Попередньо мова йде про те, що скоріш за все було уражено дві одиниці. Тому так. Але ми чекаємо ще результатів", - сказав Плетенчук.

Речник ВМС також припустив ураження штабу бригади ворожих кораблів.

"Можливо, цього разу підтвердиться інформація щодо знищення не тільки корабельного складу, але й вірогідність того, що було пошкоджено штаб відповідної бригади надводних кораблів", - сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті тимчасово окупованого Севастополя.

У Луганську прогриміли вибухи, ймовірний ракетний удар по базі окупантів

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганці підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти", - написав Лисогор.

Очільник ОВА додав відео, на якому можна побачити стовп диму на місті вибухів. Судячи з відео, оператор перебуває на вул. Коцюбинського в центрі окупованого міста, а стовп диму підіймається в західній частині.

Журналіст Денис Казанський також написав про ураження території колишньої академії внутрішніх справ, яку окупанти використовували як свою базу.

ЗСУ стабілізували лінію фронту на півночі Харківщини

Збройні сили України контролюють Вовчанськ Харківської області на 60%, але росіяни продовжують штурмові дії. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що бої у місті ведуться за кожен будинок і вулицю.

Про це заявив заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха в етері телемарафону.

"Ворог не полишає спроб у середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", - розповів він.

Семенуха зауважив, що Росія здійснює штурмові дії та зосереджується на напрямках населених пунктів Вовчанськ, Липці та на лівому-правому флангу Вовчанська.

"Сьогодні на окремих ділянках Збройні Сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", - додав заступник глави ОВА.

Також голова Харківської ОВА Синєгубов станом на 14:38 повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати лінію фронту на півночі регіону.

Україна найближчим часом отримає обіцяне, в пріоритеті - системи ППО і снаряди до них, - Остін

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 травня, на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України

"Сьогодні 50 країн підтримують Україну. Ми будемо продовжувати це для того, аби Україна отримувала те, чого потребує. США непохитно стоять з Україною. Ми намагаємося зробити все, щоб Україна отримала те, що потребує у належний час. Адже все це може зміцнювати ситуацію на полі бою. Ми надаємо амуніцію для таких систем як HIMARS, зміцнюємо системи ППО та важку бронетехніку. Ми надаємо чергові пакети допомоги після того, як президент США Джо Байден підписав минулого року допомогу на суму 51 млрд дол. РФ зараз диспонує різними ресурсами такими як "шахеди", дрони та корейські ракети. Ми бачимо, що зараз переживає невинне населення України. Тому зараз у топпріоритетах на нашому порядку денному є системи ППО та снаряди до цих систем, щоб Україна могла нагально зараз закривати своє небо", - заявив Остін.

За його словами, Україна найближчим часом буде отримувати обіцяне.

"На додачу ми будемо допомагати розробляти чергові пакети допомоги для України. Україна буде найближчий час отримувати те, що ми пообіцяли. Черговий пакет на 400 млн дол. було підписано на початку місяця. Для того, щоб зміцнювати захист та оборону Києва, було видано нові батареї Patriot. Ми також слідуємо вимогам, які Україна нам передає щодо нових снарядів для NASAMS, HIMARS, снарядів 155 мм, чергових системи Javelin тощо. Цей пакет також включає бронетехніку, щоб Україна могла відновити свій арсенал. Учасники Контактної групи з оборони України будуть давати чергові обіцянки, щоб Україна отримала те, що потребує. Нові пакети допомоги складають 95 млрд дол. від початку повномасштабного вторгнення", - додав Остін.

Австрія передасть 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п'ять мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

"На тлі російських зусиль з руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", - сказав Химинець.

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.