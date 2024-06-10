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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 838-го дня війни: ураження російських ЗРК у Криму та скаженість Путіна через ушкодження Су-57

Катерина Бенюк
10 червня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

У ГУР розповіли, як в Кремлі відреагували на ураження російського винищувача Су-57, а у Білгородській області на одного російського пропагандиста стало менше

Зміст

Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці РФ

Російські медіа заявляють, що увечері суботи, 8 червня, дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозькій затоці Росії.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

За його даними, атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" сталася близько 21:00 8 червня. Тоді капітан буксира нібито розповів, що внаслідок атаки баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибито шибки.

Крім того, двоє членів екіпажу дістали легкі поранення.

Тим часом проукраїнський Telegram-канал "Кримський" вітер стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксував "Секцию-179".

Українець Удовиченко переміг на музичному конкурсі у Бельгії

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. 

25-річний український скрипаль Дмитро Удовиченко став переможцем конкурсу імені королеви Єлизавети у Бельгії. Конкурс заснований у 1937 році з ініціативи королеви Бельгії Єлизавети та бельгійського скрипаля Ежена Ісає. 

У 2024 році цей конкурс уже вдвадцяте був присвячений скрипці. 

Одна з нагород, яку отримав Дмитро Удовиченко, — це можливість протягом чотирьох років грати на скрипці Страдіварі Huggins 1708 року. Також серед нагород - концерти у Бельгії та за кордоном. 

Примітно, що під час церемонії нагородження музикант демонстративно не потиснув руку одному з членів журі — росіянину Вадиму Рєпіну.

В Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій

У понеділок, 10 червня, уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані швейцарського уряду.

Згідно із заявою уряду Швейцарії, метою саміту є "спільне визначення дорожньої карти" щодо залучення Росії та України до майбутнього мирного процесу.

Сама ж Росія на Саміті миру присутня не буде, назвавши його марною тратою часу. Швейцарія стверджує, що її не запросили до участі, тому що РФ дала зрозуміти, що не зацікавлена в ньому. 

За словами міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також такі питання, як військовополонені.

У Криму партизани виявили місце розташування радіорелейної станції росіян

Про це повідомляє рух "Атеш".

Зазначено, що агент виявив розташування  Р-419 у Роздольненському районі півострова. За словами партизанів, мета цієї станції - розгортання радіорелейних чи кабельних ліній зв’язку, відгалуження каналів, аби використовувати її як радіовставку на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Він був взятий на озброєння у 2018 році", - додають у повідомленні.

Сили оборони уразили кілька ЗРК Росії в Криму

У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів у районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України. 

Як зазначено в повідомленні, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксували припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відбулася подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", – додали в Генштабі, наголосивши, що жодну з українських випущених ракет не перехопила "високоефективна" протиповітряна оборона противника.

"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у Кремлі дуже "гаряче та відчутно" відреагували на ураження російського винищувача Су-57.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Юсов підкреслив, що українська розвідка може констатувати сам факт ураження Су-57 у Росії, проте саму операцію, за його словами. наразі не можна ані підтвердити, ані спростувати.

"Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли - боялись їх збиття", - сказав представник ГУР.

Він додав, що російські окупанти завищували характеристики винищувача для його продажу й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зокрема, літак використовувався й для ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою.

Крім того, Юсов заявив, що має інформацію про ураження двох Су-57, а також загиблих і поранених окупантів. Водночас у ворожому інформаційному полі поки що є підтвердження лише про одну одиницю.

На міні в Білгородській області підірвався оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24"

У місті Шебекіно Білгородської області Росії на міні підірвалися четверо росіян, серед яких співробітник пропагандистського телеканалу "Россия 24".

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За повідомленням Гладкова, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської центральної районної лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію. 

Інші троє постраждалих – бійці так званої самооборони.  Одного з них із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Білгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.

Теги:
Суспільство
Культура
політика
Крим
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
ГУР
Білгород
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