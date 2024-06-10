Переможні новини 838-го дня війни: ураження російських ЗРК у Криму та скаженість Путіна через ушкодження Су-57

Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці РФ

Російські медіа заявляють, що увечері суботи, 8 червня, дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозькій затоці Росії.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

За його даними, атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" сталася близько 21:00 8 червня. Тоді капітан буксира нібито розповів, що внаслідок атаки баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибито шибки.

Крім того, двоє членів екіпажу дістали легкі поранення.

Тим часом проукраїнський Telegram-канал "Кримський" вітер стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксував "Секцию-179".

Українець Удовиченко переміг на музичному конкурсі у Бельгії

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

25-річний український скрипаль Дмитро Удовиченко став переможцем конкурсу імені королеви Єлизавети у Бельгії. Конкурс заснований у 1937 році з ініціативи королеви Бельгії Єлизавети та бельгійського скрипаля Ежена Ісає.

У 2024 році цей конкурс уже вдвадцяте був присвячений скрипці.

Одна з нагород, яку отримав Дмитро Удовиченко, — це можливість протягом чотирьох років грати на скрипці Страдіварі Huggins 1708 року. Також серед нагород - концерти у Бельгії та за кордоном.

Примітно, що під час церемонії нагородження музикант демонстративно не потиснув руку одному з членів журі — росіянину Вадиму Рєпіну.