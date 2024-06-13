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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 841-го дня війни: знищення російських човнів на півдні та $50 млрд для України із прибутків від заморожених активів РФ

Катерина Бенюк
13 червня, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Дрони атакували дві російські області, на півдні ЗСУ знищили 5 російських човнів, а Аргентина приєдналася до "Рамштайну"

Зміст

У Росії заявили про нічну атаку дронів на Ярославську та Володимирську області

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила три дрони над територією Ярославської області та один БПЛА над територією Володимирської області.

Військові ліцеї трьох країн створили сайт історичних перемог над московитами й османами

Ліцеїсти і кадети трьох навчальних закладів – Ліцею імені Героїв Крут у Львові, Кадетського ліцею імені генерала Повіласа Плехавічуса (Каунас, Литва), Головної військової середньої школи "Гусар" (Вроцлав, Республіка Польща) створили освітньо-пізнавальний Інтернет-ресурс, присвячений спільним воєнним кампаніям трьох народів проти іноземних загарбників.

Про це повідомили у Львівській обласній раді, передає "Еспресо.Захід".

Презентували сайт під час міжнародної наукової конференції з нагоди 75-річчя НАТО, яка відбулася у комунальному закладі Львівської обласної ради "Ліцей імені Героїв Крут у Львові".

На новому ресурсі можна дізнатися про історичні постаті й події у Речі Посполитій початку XVII століття. Для його створення ліцеїсти та кадети дослідили історичні джерела, зокрема, наукові матеріали музейно-освітнього відділу Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".

"Це спільні воєнні кампанії 1618 та 1621 років, коли війська під проводом королевича Владислава Вази, гетьмана великого литовського Яна Кароля Ходкевича та гетьмана Війська Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного протистояли східним деспотіям московського царства та Османської імперії", – зазначили в Ліцеї імені Героїв Крут.

Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на понад $45 млн

Про це повідомили на урядовому сайті Норвегії.

"Потреба України у вогневій потужності велика і термінова. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 млн норвезьких крон", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У повідомленні йдеться, що 81-мм міномети зазвичай мають дальність стрільби 5-6 кілометрів і допомагають важкій артилерії на коротших дистанціях.

Також в уряді Норвегії зазначили, що країна нещодавно передала Україні ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон.

Аргентина приєдналася до "Рамштайну"

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передають "Укрінформ" та "РБК-Україна".

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив Остін.

Сили оборони знищили 5 ворожих човнів на півдні України

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - йдеться у повідомленні.

Українець Олександр Бондарев дебютує у Формулі-4 цього року

Про це повідомляє Feeder Series.

Це підтвердив спортивний директор Вільямс Свен Смітс. Олександр Бондарев візьме участь у двох останніх раундах італійської Формули-4 перед повним роком у F4 у 2025 році.

"Він проведе дві останні гонки італійського чемпіонату F4, а потім готуватиметься до F4 ОАЕ взимку, щоб потім взяти участь у F4 ОАЕ у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 (наступного року, - ред.)", - сказав Смітс.

Бондарев, за словами Смітса, вже пройшов тестування на техніці F4, а після того почалася більш інтенсивна програма.

Україна отримає черговий військовий пакет допомоги на понад $100 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму $100 млн, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО.

Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання контактної групи з питань оборони України

"Сьогодні я як ніколи вражений результатами засідання контактної групи з питань оборони України. Оскільки вже понад 50 країн допомагають Україні боротись проти Росії. На засіданні ми обговорили ситуацію на полі бою й дізнались про поточний стан справ, завдяки міністру оборони України та української делегації. Росія продовжує тиснути на Харківщині, а Україна стримує окупантів", - розповів Остін

Міністр повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму $100 млн.

Теги:
Суспільство
Спорт
Культура
Норвегія
історія України
ЗСУ
Аргентина
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
допомога США Україні
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