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Переможні новини 854-го дня війни: Сили оборони знищили сім човнів окупантів, США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні

26 червня, 2024 середа
20:00
Перемога України переможні новини

ЄС наклав санкції проти Білорусі, щоб Росія не ввозила через цю країну мікросхеми для військової продукції, а США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати в Україні зброю, в тому числі F-16

Зміст

Білий дім ймовірно скасує заборону своїм військовим підрядникам працювати в Україні

США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні. Адміністрація президента Джо Байдена може зняти обмеження на розгортання військових підрядників в Україні, аби вони могли обслуговувати й ремонтувати надану США зброю. Утім, це питання ще обговорюється. 

Очікується, що рішення може бути ухвалено до кінця цього року. Це дасть Пентагону можливість укладати контракти з компаніями для роботи в Україні. Це має прискорити обслуговування й ремонт озброєнь, які використовуються Силами оборони України, зокрема винищувачів F-16.

Зазначається, що йдеться про невелику кількість фахівців – до кількох сотень.

На сьогодні надану США військову техніку доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших держав НАТО для ремонту.

Сили оборони знищили майже сотню росіян, сім човнів і квадроцикл

Представники Сил оборони півдня України розповіли про те, якого вогневого ураження вдалося завдати за попередню добу по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби Сили оборони півдня України отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 89 осіб. 

Крім того, ворог втратив 32 одиниці озброєння та військової техніки, в тому числі 8 гармат, міномет, протитанковий ракетний комплекс, 7 одиниць автобронетехніки, 5 розвідувальних БПЛА; 2 станції радіоелектронної боротьби (серед них станція "Поле-21"), 7 човнів і квадроцикл.

У повідомленні додається, що наші захисники знищили 4 спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, місце зберігання матеріально-технічних засобів та 8 бліндажів.

Українські захисники знищили артилерію ворога під Бахмутом

Військовослужбовці на Бахмутському напрямі ліквідували військову техніку загарбників, у тому числі три артилерійські гармати, повідомили на сторінці Третього прикордонного загону імені Героя України Євгена Пікуса.

Вразила військову техніку росіян бригада Гвардії наступу "Помста".

"Бахмутський напрямок – знищення ворожого озброєння підрозділом "Фенікс". Протягом кількох днів наші прикордонники знищили дві 122-мм гаубиці Д-30, одну 152-мм гармату-гаубицю Д-20, легковий автомобіль окупантів та 120-мм міномет", – йдеться в повідомленні.

ЄС наклав санкції на Білорусь, "перекривши лазівку" для Росії 

Країни Європейського Союзу 26 червня погодили пакет санкцій проти Білорусі. Таким чином у ЄС намагаються перекрити Росії шлях для уникнення обмежень. Про це повідомила агенція Reuters.

"Ми щойно закрили найбільшу лазівку в нашому санкційному режимі", – йдеться в заяві Бельгії, що зараз головує в ЄС. 

З минулого року в Євросоюзі активізували зусилля щодо перекриття для РФ лазівок у санкціях, пише Reuters. Білорусь була однією з найбільших. Новий текст узгоджує заходи щодо товарів подвійного призначення – наприклад мікросхеми, які можна використовувати як у побутових приладах, так і в передових технологіях і військовій продукції.

Литва схвалила виділення 0,25% ВВП на оборонну допомогу Україні

Литва виділить не менш ніж 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України, заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

Він розповів, що на засіданні державної ради оборони сьогодні, 26 червня, у Литві домовилися спрямувати "не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України".

"Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - наголосив Науседа. 

Теги:
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зброя для України
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