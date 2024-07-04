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Переможні новини 862-го дня війни: вибухи у Севастополі та відкриття виставки "Скіфського золота" у Києві

4 липня, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, а військові єгері на Харківщині знищили пункт збору російської піхоти з окупантами

Зміст

США оголосили пакет допомоги Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Сьогодні (3 липня, - ред.) Міністерство оборони оголошує про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це включає санкціонування пакета президентських розширень вартістю до 150 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: додаткові засоби протиповітряної оборони; артилерійських та інших вогневих, протитанкових засобів", - заявили у Пентагоні.

Це перша частина пакета допомоги, до неї увійдуть:

  • ракети для ЗРК HAWK;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 81 мм;
  • ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.

До другої частини пакета допомоги увійдуть ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони на суму приблизно 2,2 млрд доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО PATRIOT і NASAMS. Їх Україна отримає за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.

Військові єгері на Харківщині знищили пункт збору російської піхоти з окупантами

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади, передає "Еспресо.Захід".

"⁨⁨Засікли та миттєво знищили. Смуга відповідальності 71-ї окремої єгерської бригади під цілодобовим спостеженням авіарозвідки. Спершу оператори БПЛА помітили кілька ворожих бліндажів в посадках Харківщини, а згодом знайшли пункт збору російської піхоти. Пілоти FPV кількома ударами дронів-камікадзе знищили будівлю з окупантами, а також бліндаж-схованку, який був поблизу", - йдеться у повідомленні.

Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, це сприятиме прозорості та збільшенню ефективності закупівель дронів.

"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - написав Федоров.

У Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Виставку поверненого "Скіфського золота" у Національному музеї історії України відкрила перша леді Олена Зеленська. Вона нагадала, що боротьба України за повернення Криму та його скарбів почалася одночасно - 10 років тому. 

Скіфське золото

Фото: Катерина Галко

"10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли", - наголосила вона. 

Вказано, що після деокупації Криму, виставка, експонати якої були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е. і належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів, повернеться на півострів. 

"Ще не існувало слова "мультикультурність", а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців та друзів нашої держави. Бо національні скарби – це не те що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям", - додала Зеленська. 

Уряд виділив 5,7 млрд грн на купівлю житла для ветеранів

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України

Зазначається, що кошти розподілені за трьома бюджетними програмами Мінветеранів на 2024 рік. Завдяки цьому грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 людей.

Кошти на придбання житла отримають: люди з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників та люди з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів.

Також гроші отримають переселенці, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

“Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному - за умови, що воно обов’язково введене в експлуатацію”, - повідомив в.о. міністра у справах ветерані Олександр Порхун. 

Після отримання ЗРК Patriot жоден "Кинджал" не досяг Києва

Про це розповів командир 96-ї зенітної ракетної бригади, полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко в інтервʼю Укрінформу.

Він зазначив, що з того часу росіяни загалом випустили по українській столиці понад 20 "Кинджалів".

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи "Іскандер-М", чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або "Циркон", запущений з ракетного комплексу "Бастіон". Для нас це в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль. Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені", - сказав Яременко.

Він підкреслив, що жодна балістична ціль з травня минулого року не досягла цілі у Києві.

Також командир бригади висловив думку, що росіяни перестали активно обстрілювати столицю, оскільки Сили оборони активно відбивають атаки.

У Севастополі пролунав вибух: у районі дислокації РЕБ піднявся дим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.

На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.

При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов'язаний з утилізацією боєприпасів.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом "був зроблений один навчальний постріл".

Теги:
Суспільство
Кабмін
Крим
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
Харківщина
Військові новини
допомога США Україні
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