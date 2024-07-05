Переможні новини 863-го дня війни: партизани підірвали колію на Росії та передача Україні ще одного ЗРК Patriot

У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії

Внаслідок атаки дронів ГУР 1 липня єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії - Оскольський електрометалургійний комбінат було зупинено. У розвідці розповіли про наслідки для ВПК Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, зупинення Оскольського електрометалургійного комбінату імені Угарова, що у Білгородській області РФ, спричинить значні наслідки для окупантів, "тож це добрі новини для всіх тих, хто виступає проти агресії РФ".

Юсов підкреслив, що основними замовниками підприємства є саме військові, а сам комбінат спеціалізується на виробництві автотехніки, бронетехніки та усього, для чого використовують метал.

"Це єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії. Воно зупинене. І скажімо, на найближчі місяці відновлення роботи у повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно ланцюжків постачань", - заявив представник ГУР.

Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси

Партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агентам "Атеш" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У підсумку було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Партизани додають, що інформація про це просочилася лише в місцевих пабліках, а журналістів на місце пригоди не допустили. Ремонтній бригаді дозволили прибути на місце події та почати відновлювальні роботи лише після отримання команди з обласного управління ФСБ.

Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

У п'ятницю, 5 липня, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що Київ вже отримав третій зенітний ракетний комплекс Patriot від Берліна.

Про це він написав у соцмережі Х.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - йдеться у повідомленні.



Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Фронтмен Judas Priest на концерті в Берліні загорнувся в український прапор

Популярний британський хеві-метал гурт Judas Priest дав концерт у Німеччині, під час якого висловив підтримку Україні, піднявши синьо-жовтий стяг.

Відповідний допис зʼявився на каналі Metal Pilgrim у соцмережі Х.

Британський хеві-метал гурт Judas Priest 3 липня виступив у столиці Німеччини. Під час масштабного шоу музиканти підтримали Україну у війні з російськими загарбниками.

Так, фронтмен Judas Priest Роб Гелфорд загорнувся у синьо-жовтий прапор з гербом України, стоячи на сцені перед кількатисячною аудиторією.

Фото: Х/ Metal Pilgrim

"Боги металу в Берліні вчора ввечері! Дякуємо за вашу підтримку, Роб Гелфорд і Judas Priest! Дякую за фото, Роб", - зазначили в Metal Pilgrim.

Латвія поставить в Україну понад 2500 дронів протягом липня

Про це повідомило міністерство оборони Латвії у п'ятницю, 5 липня.

Зазначається, що бойові дрони різних типів та призначення вартістю близько 4 млн євро виготовили сім латвійських компаній.

"Перша поставка з цієї партії - 300 дронів - прибуде у наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, на 2024 рік міноборони Латвії виділило на заходи у рамках коаліції дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн - на закупівлю БПЛА у власного оборонпрому. Пріоритетом у постачаннях на цей рік будуть FPV-дрони.

Так, протягом квітня і травня країна поставила в Україну вже 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Шаман, Лепс, Газманов і Чичеріна: YouTube заблокував канали росіян, які підтримують війну

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала канали низки російських путіністів. Серед тих, чиї канали тепер не доступні, - Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна.

Причиною послугували обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.

Офіційні канали російських артистів було заблоковано після звернення комісії з радіо і телемовлення Литви до Google і YouTube.

ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії

СтратКом ЗСУ публікує мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в росії за останні шість місяців. Наголошуємо, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більше ніж півроку з застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".