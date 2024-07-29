Переможні новини 887-го дня війни: хакери ГУР атакували російський Центробанк, США надають новий пакет допомоги, а на східному напрямку окупанти втратили 10 танків і понад 50 гармат

У ГУР підтвердили ураження російського бомбардувальника на заполярній базі "Оленья"

Українські бійці здійснили атаку на російський аеродром "Оленья" в Мурманській області. У результаті операції був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він назвав операцію "олімпійськими досягненнями Головного управління розвідки".

"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Щось влучило кудись", - сказав Юсов.

Представник української розвідки також підтвердив факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника РФ.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги сумою до $200 млн. Її нададуть за програмою президентських повноважень. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

У межах цієї допомоги Україна отримає засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Українські веслувальники Ковальов і Хмара вийшли у півфінал Олімпіади

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазначається, що Ковальов та Хмара фінішували четвертими у третьому заїзді кваліфікації, тож не змогли автоматично потрапити до півфіналу. Проте вони зберігали можливість потрапити туди за умови потрапляння до першої трійки у втішних запливах.



Український екіпаж у складі Ковальова та Хмари стартував у другому заїзді разом з веслувальниками з Японії, Мексики, Бельгії та Узбекистану. Першу контрольну позначку 500 метрів українці подолали другими, але на другій віддали позицію Мексиці.



У підсумку українські спортсмени обійшли три збірні: Мексики, Японії та Узбекистану. Загальний час становив 6:46.05 хвилини. Із заїзду на першому місці фінішувала Бельгія.

Тепер Ковальов та Хмара виступатимуть у півфіналі в середу, 31 липня. Екіпажі, яким не вдалося відібратися до півфіналів, візьмуть участь у втішних фіналах і не будуть боротись за медалі.

Екіпаж Ковальова та Хмари вдруге змагається на Олімпійських іграх після дев'ятого місця легких парних двійок у Токіо-2020.



Спортсмени є бронзовими призерами чемпіонату світу 2022 року та дворазовими віцечемпіонами Універсіади. Кваліфікувалися до Парижа-2024, вигравши фінал завершальної європейської відбіркової регати в угорському Сегеді.

Українська шаблістка Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024

Фехтувальниця Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024. Олена Кравацька вибула з 1/16 фіналу, програвши японці Місакі, також з Ігор вилетіла шаблістка Аліна Комащук.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На Олімпіаді-2024 у фехтуванні на шаблях Харлан виграла свій перший бій - 15:9 у поєдинку проти японки Фукушіми. Таким чином українка пройшла до 1/8 фіналу. Її наступний бій відбудеться о 15:05 за Києвом.

Шаблістка Аліна Комащук програла свій перший бій і вибула з Олімпіади-2024 в одиночному розряді.

Олена Кравацька в 1/16 фіналу поступилася другій сіяній Емурі Місакі з різницею в один удар.

Сьогодні стартували одиночні змагання з фехтування на шаблях серед жінок на Олімпіаді-2024. В 1/32 фіналу брала участь українка Олена Кравацька.

Українка у першому раунді здобула впевнену перемогу над алжиркою Сауссен Бодіаф - 15:8.

У 1/16 фіналу Олена Кравацька зустрінеться з японкою Емурою Місакі, яка є дворазовою чемпіонкою світу. Тоді ж виступи розпочнуть Ольга Харлан та Аліна Комащук.

Згодом Суспільне Спорт повідомило, що Харлан пройшла у чвертьфінал Олімпійських ігор - 2024. З рахунком 15:6 вона перемогла представницю Азербайджану.

Фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024. У чвертьфіналі українка перемога представницю Угорщини Анну Мартон із рахунком 15:7.

Сили оборони менше ніж за дві доби уразили три російські танки на Гуляйпільському напрямку

Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що після затишшя ворог активізував штурми з використанням танків на Гуляйпільському напрямку.

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Змінилася ситуація в операційній зоні, що стосується Гуляйпільського напрямку. Після тривалої паузи, коли на цьому напрямку, зокрема поблизу міста Гуляйполе Запорізької області, не відбувалося ніяких штурмових дій противника, за вчорашню добу ворог тут пожвавився. Учинив дві штурмові дії, зокрема із застосуванням танків - це нечуване зухвальство за останній час. Потрібно сказати, що все це відбувається без ознак формування великого наступального угруповання противника і ці штурмові дії, які росіяни проводили в напрямку Гуляйполя вчора, відбувалися також невеликими силами кількісно - це були сили приблизно одного-двох відділень із застосуванням двох танків та одного багі", - звітує Лиховій.

За словами військового, ворог вів наступ із напрямку від села Решетилівське. Після ураження Силами оборони одного з танків противник відступив.

"Це дає підстави говорити, що спокійна, стабільна ситуація без ворожої активності на Гуляйпільському напрямку закінчилась. В умовах такої позиційної боротьби, коли противник вдається тільки до таких точкових штурмів малими піхотними групами, танки виконують функцію снайперських гармат - це вже багато разів проговорено. Тому я і наголошую, що це нечуване зухвальство, коли вони поперлися в штурм із застосуванням аж двох танків", - повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія".

Лиховій уточнив, що таке використання росіянами танків є згубним, адже в умовах степового регіону вони знищуються дронами та артилерією на великій відстані.

Він додав, що штурмові дії продовжилися і вранці.

"На Роботинському виступі, в районі Малої Токмачки - це інша гаряча точка Запорізькій області, там відбулися наступні три штурми, також без успіху для противника, однак два танки були виведені з ладу саме на Гуляйпільському напрямку і там уже їх дістали трохи далі від лінії бойового зіткнення. Один був уражений, другий був знищений. Тобто вони, можливо, уже трохи врахували якісь попередні помилки, але фактично маємо статистику, що на Гуляйпільському напрямку уражено, знищено і пошкоджено три танки за два неповні дні й це тоді як цей напрямок був просто відсутній на радарах взагалі Генштабу та всіх оглядачів, тому що там активних бойових дій не відбувалося", - підсумував Лиховій.

Хакери ГУР атакували російський Центробанк

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 29 липня атакували Центробанк РФ, який забезпечує російську агресію проти України.

Про це повідомляють Укрінформ та Ліга.net з посиланням на джерела.

Зазначено, що близько з 11:00 за місцевим часом ресурси Цетробанк Росії стали недоступними для користувачів або почали працювати зі значними перебоями. Водночас у фінансовій установі визнали кіберудар, додавши, що інтенсивність атаки зростає.

Також через українську кібератаку російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. За словами джерел, ситуацію ускладнює нестабільний інтернет-звʼязок, адже систематичних кібератак зазнають і найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії.

Акцентується, що, зокрема, відбувається атака по провайдеру МТС - його послугами не можна скористатися третю добу.

Центральний банк РФ - головний банк першого рівня та головний емісійний, грошово-кредитний інститут у Росії. Він розробляє та реалізує з урядом єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, серед яких - право емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

На східному напрямку окупанти втратили 10 танків та понад 50 гармат і мінометів

Про це повідомив телеграм-канал "Хортицький вітер".

Сили оборони знищили 10 танків, сім бойових бронемашин та 51 гармат і мінометів.

Також наші захисники успішно вразили реактивну систему залпового вогню, протитанковий засіб, три засоби РЕБ і 40 одиниць автомобільної техніки та 18 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 444 БПЛА різних типів, пункт управління БПЛА, 88 укриттів, 14 складів боєприпасів та склад ПММ.

Повстанці отримали необхідну інформацію: Юсов про знищення вагнерівців у Малі

Повстанці у Малі, які нещодавно вбили та поранили десятки вагнерівців, отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти ПВК Вагнера.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону Єдині новини.

Повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі ми, безумовно, не будемо наразі говорити, продовження буде, – сказав Юсов.

Представник української розвідки зауважив, що країна-агресор і вагнерівці розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.