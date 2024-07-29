США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку: деталі

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що в межах цієї американської допомоги Україна отримає зокрема засоби ППО, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Акцентується, що міністерство оборони США надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України, аби посилити засоби протиповітряної оборони, протитанкові потужності, а також потужності Києва для ударів на дальній відстані.

Водночас у Пентагоні заявили про надання довгострокової підтримки через фонд Ініціативи сприяння безпеці України розміром $1,5 млрд.

Міноборони США оприлюднило перелік зброї, передбаченої новим безпековим пакетом:

боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

боєприпаси протиповітряної оборони малої та середньої дальності;

ракети ППО РІМ-7;

обладнання радіоелектронної боротьби; захищені системи звʼязку;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя;

вибухові речовини та обладнання, боєприпаси для підриву.

Також до цього списку увійшли послуги комерційних супутникових зображень, запасні частини, технічне обслуговування й підтримка та інше допоміжне обладнання.

"З квітня президент вже підписав дев’ять пакетів безпекової допомоги, наші військові сили цілодобово працюють, щоб якнайшвидше доставити цю зброю та обладнання в Україну", – наголосив Джон Кірбі.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - підкреслюють у Пентагоні.