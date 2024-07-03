Снаряди для ППО, артилерії та HIMARS: США оголосили пакет допомоги Україні
США оголосили новий пакет допомоги для України. До нього увійшли ракети для РСЗВ HIMARS та систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди й інші критично важливі засоби
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
"Сьогодні (3 липня, - ред.) Міністерство оборони оголошує про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це включає санкціонування пакета президентських розширень вартістю до 150 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: додаткові засоби протиповітряної оборони; артилерійських та інших вогневих, протитанкових засобів", - заявили у Пентагоні.
Це перша частина пакета допомоги, до неї увійдуть:
- ракети для ЗРК HAWK;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 81 мм;
- ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.
До другої частини пакета допомоги увійдуть ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони на суму приблизно 2,2 млрд доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО PATRIOT і NASAMS. Їх Україна отримає за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.
Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після підписання Байденом у квітні законопроєкт про допомогу Україні на понад $60 млрд.
"Адміністрація Байдена - Гарріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у сфері безпеки – в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ", - зазначила речниця адміністрації Байдена.
- 2 липня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки невдовзі оголосять новий пакет озброєнь для України на понад 2,3 млрд доларів.
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