Снаряди для ППО, артилерії та HIMARS: США оголосили пакет допомоги Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Сьогодні (3 липня, - ред.) Міністерство оборони оголошує про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це включає санкціонування пакета президентських розширень вартістю до 150 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: додаткові засоби протиповітряної оборони; артилерійських та інших вогневих, протитанкових засобів", - заявили у Пентагоні.

Це перша частина пакета допомоги, до неї увійдуть:

ракети для ЗРК HAWK;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 81 мм;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривне обладнання та боєприпаси;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.

До другої частини пакета допомоги увійдуть ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони на суму приблизно 2,2 млрд доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО PATRIOT і NASAMS. Їх Україна отримає за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після підписання Байденом у квітні законопроєкт про допомогу Україні на понад $60 млрд.

"Адміністрація Байдена - Гарріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у сфері безпеки – в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ", - зазначила речниця адміністрації Байдена.