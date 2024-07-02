Умєров летить до Вашингтона для зустрічі з очільником Пентагону Остіном
У вівторок, 2 липня, міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон, де планує зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном
Про це напередодні на брифінгу повідомила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.
"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України",- заявила Сінгх.
Представниця оборонного відомства США зазначила, що міністри обговорять двостороннє оборонне співробітництво та питання регіональної безпеки.
Крім того, під час переговорів буде йти мова про шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.
- Минула зустріч Остіна й Умєрова відбулася в рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 13 червня.
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