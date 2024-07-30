Переможні новини 888-го дня війни: РФ втратила на Східному напрямку 988 окупантів, а США оснастять F-16 для України сучасним озброєнням

Майно братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн передали державі

Про це йдеться на телеграм-каналі Служби безпеки України.

Суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 млн грн.

Відповідні активи передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

У РФ не вистачає ресурсів для масштабного наступу на південному напрямку

У російських окупантів не вистачає ресурсів, щоб вести ефективний, масштабний наступ на південному напрямку. За минулу добу було зафіксовано сім невдалих атак ворога малими піхотними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

За його словами, українські підрозділи на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, мають певні успіхи. Але загалом лінія фронту, хоч і є стабільною, в деяких місцях залишається динамічною.

"Якщо порівнювати наш напрямок із загальною ситуацією на фронті, то наголошую, що очевидно, що в росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також, тому що за минулу добу було зафіксовано сім атакувальних спроб росіян, з яких чотири - на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок", - розповів Лиховій.

Речник зазначив, що у всіх випадках окупанти атакували невеликими піхотними групами чисельністю до відділення. Успіху росіяни не мали, подекуди зазнавали втрат.

Війська рф втратили на Сході майже тисячу окупантів та 23 танки

Окупаційна російська армія лише на східному напрямку протягом доби втратила 988 військовослужбовців.

Про це повідомив телеграм-канал "Хортицький вітер".

Сили оборони також знищили 23 танки, 38 бойових бронемашин і 36 гармат та мінометів.

Крім того, наші захисники успішно уразили реактивну систему залпового вогню, засіб РЕБ, 41 одиницю автомобільної техніки і 13 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено 277 БПЛА різних видів, пункт управління БПЛА, 85 укриттів, 7 складів боєприпасів і склад ПММ.

США оснастять F-16 для України сучасним озброєнням, - WSJ

США оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно з ракетами класу "повітря-повітря", повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого представника США.

Зазначається, що цього літа Данія і Нідерланди готуються відправити в Україну перші F-16 американського виробництва, а пізніше прибудуть літаки з Бельгії та Норвегії. Але досі залишається нез'ясованим джерело критичного озброєння для літаків.

"Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України", - пише видання, посилаючись на інформацію від джерела.

Як заявляв генерал-майор Рольф Фолланд, командувач Королівських ВПС Норвегії, літак сам по собі марний без озброєння.

Повідомляється, що озброєння для F-16 від США, включає ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM; версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на інтелектуальну зброю; і так звані бомби малого діаметра. Крім того, США відправлять для літаків вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності, відомі як AMRAAM, і ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

За словами американського чиновника, в Європі багато країн не хотіли відправляти до Києва великі кількості своїх обмежених запасів боєприпасів повітряного базування. І тоді західні союзники придумали рішення, яке Пентагон назвав "поштовховим стартом": європейські країни можуть об'єднати свої фінанси для купівлі у США відповідної зброї для відправки в Україну.

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Курській області РФ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ураження Силами оборони російської нафтобази.

Так, вночі на 30 липня успішно уражено нафтобазу ворога “Логістичний центр №43” в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.

У Генштабі акцентували, що удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зауважується, що більш детальна інформація стосовно наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.