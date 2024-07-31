Переможні новини 889-го дня війни: ГУР уразило авіабазу РФ в Сирії та провело одну з найбільших кібератак на інтернет-інфраструктуру Росії

Сили оборони вночі вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ біля Курська

Українські військові вночі 31 липня атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів неподалік від Курська.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що біля Курська працювала ворожа ППО, а також лунали вибухи в точках прицілювання.

"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - повідомили в Генштабі.

Спершу губернатор Курської області Андрій Смірнов написав близько 2 ночі у Telegram: "У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги".

Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об'єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.

ГУР провело одну з найбільших кібератак на інтернет-інфраструктуру Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони провели одну з наймасштабніших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії.

Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та NV.

Зазначається, що кіберфахівці ГУР протягом тижня атакували критично важливі ресурси Росії й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Зокрема були уражені онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдери телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

У спецслужбах зазначили, що усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були задіяні в підтримці або фінансуванні збройної агресії Росії проти України.

Також під атаку хакерів потрапили російські ВТБ-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, "Ак Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом. Р" та Банк Росії. До того ж в останній день атаки вразили ресурси Міноборони РФ, МВС і Федеральної податкової служби.

У ГУР додали, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

"Звісно, це лише прелюдія до ще цікавіших подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру" - сказав виданням співрозмовник в ГУР.

Спецпризначенці ГУР завдали нищівного удару по російській базі в Сирії

Kyiv Post отримав декілька ексклюзивних відео та фото, на яких видно продовження спецоперації бійців підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) зі знищення російських військ в Сирії.

Як стверджують джерела Kyiv Post у спецслужбі, група "Хімік" наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі "Кувейрес", що розташований на схід від Алеппо.

На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар було здійснено наступного дня після зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулась у середу, 24 липня.

Цей аеродром контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року.

Відомо, що даний обʼєкт серед іншого використовувався також для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну.

В Італії на запит України арештували замок російського бізнесмена

На виконання запиту САП та НАБУ Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження - представника міжнародного зернотрейдера.

Італія арештувала замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, який є речовим доказом у справі щодо завдання збитків на понад 60 млн доларів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Слідство встановило, що у липні-жовтні 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зерно української державної компанії на умовах післяплати через низку суб'єктів поставляли в Саудівську Аравію. Проте гроші так і не були сплачені. Було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, винищувачів небагато, але союзники дотрималися дедлайну й передали частину до початку серпня.