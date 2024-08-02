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Огляд

Переможні новини 891-го дня війни: у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні у ворога мінус 2 човни

Катерина Бенюк
2 серпня, 2024 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Українські війська поповнилися новою бронемашиною "Джура", у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні ЗСУ завдає значних втрат російським окупантам

Зміст

У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР

Під час бойового завдання у Харківській області військові 92-ї бригади ЗСУ врятували двох совенят. Відтепер птахи житимуть у спеціальному авіарії в Київському зоопарку

У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУРУ Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що птахів звуть Арей та Маґура. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ знайшли совенят  у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території

"Вони перебували у клітці голодні та виснажені - їх евакуювали із зони бойових дій", - повідомляють у розвідці.

Оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Натомість він вирішив, щоб сови жили у Київському зоопарку. 

"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре - 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре", - сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Українські війська поповнилися новою бронемашиною "Джура"

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що бронеавтомобіль "Джура" має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу. За даними Міністерства, він є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність. 

"Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідну бронемашину можна використовувати у різних цілях - для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики або ж проведення евакуації поранених.

Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Варто зазначити, що угоду було підписано 3 лютого 2022 року, але президент Ердоган схвалив угоду та додатки до неї 1 серпня 2024 року.

Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив $7,3 млрд, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат після зустрічі з першим віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Він підкреслив, що очікується, що ЗВТ (зона вільної торгівлі) збільшить обсяги до $10 млрд за короткий період.

Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

"Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року", – додав він.

Свириденко також зауважила, що обговорювалось посилення економічної співпраці та торгівлі. 

За її словами, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.

Туреччина фактично стала хабом для постачання українського зерна в інші країни, додала міністерка.

"Ми відправили судна з зерном до країн Африки з Туреччини, включаючи 25 тис. тонн до Нігерії та 15 тис. тонн до Судану", - поінформувала Свириденко.

За її словами, серед інших ключових питань були також регіональна торгівля, безпека судноплавства та розмінування акваторії Чорного моря.

Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, який розробив проєкт постанови на ініціативу Держмитслужби.

"Сьогодні, 2 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" для спрощення постачання військових товарів через митний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, включно з тими, які надходять від держав-партнерів.

Після ухвалення відповідних змін підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень унаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України.

Також це рішення дасть змогу оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

На півдні у ворога мінус 2 човни, 12 гармат та 3 мотоцикли

Протягом доби на південному напрямку отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 72 особи. Також знищено 37 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", — йдеться в повідомленні.

Так, за підтвердженими даними, у ворога стало менше на:

  • 2 танки
  • 12 гармат
  • 6 одиниць автомобільної техніки
  • 5 розвідувальних БПЛА
  • 4 портативні станції радіоелектронної боротьби
  • 3 міномети
  • 2 човни
  • 3 одиниці мототехніки

Також наші воїни знищили 1 пункт управління БПЛА, 1 пускову установку БПЛА "Молнія", 4 місця зберігання матеріально-технічних засобів, 4 польові пункти зберігання боєприпасів, 1 спостережниий пункт та 3 бліндажі.

У Криму вночі знищені чотири установки С-400

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомляють джерела Telegram-каналу, вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" із чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6.

Також "Кримський вітер" публікує фото та відео.

Теги:
Суспільство
Економіка
Крим
екологія
Туреччина
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
ГУР
Військові новини
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