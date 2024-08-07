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Переможні новини 896-го дня війни: знищення ГУРом техніки РФ на Тендрівській косі та ураження ворожого Мі-28 дроном

Катерина Бенюк
7 серпня, 2024 середа
19:00
Перемога України переможні новини

Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона, а Беленюк і Насібов вийшли у півфінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Зміст

Експерт припустив, скільки населених пунктів у Курській області контролюють ЗСУ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зазначив, що вклинення на територію Курської області становить десь 7 кілометрів.

"У районі Суджі йдуть бойові дії. Чотири населених пункти контролюють підрозділи ЗСУ. Російські військкори стверджують, що українські війська перебувають на російській території у кількості батальйону. Певну кількість резервів утримують на території України. Ворог стверджує, що українська сторона використовує значну кількість безпілотників і вміло застосовує засоби ППО та РЕБ", - наголосив Згурець.

Спецпризначенці ГУР знищили ворожу техніку РФ на Тендрівській косі

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Зазначають, що спецпризначенці здійснили спецоперацію вночі 6 серпня. Десантна група висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

"Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу - точну кількість уточнюють", - пишуть у розвідці.

Натомість українські воєнні розвідники, виконавши поставлене завдання, зокрема, й секретну його частину, відійшли без втрат.

Довідково. Тендрівська Коса - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря біля берегів Херсонської області. 

Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА у 4 регіонах

За даними ворожого міністерства, російські сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 11 дронів у 4 областях, зокрема три БПЛА над Білгородською областю, чотири над Курською областю, два у Воронезькій області та два над Ростовською областю.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що один безпілотник під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. Уламки ще одного БПЛА впали на проспекті.

Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона

Про це повідомили "РБК-Україна", "Громадське" та "Бабель" із посиланням на власні джерела.

Зазначили, що це сталося 6 серпня над Курською областю. Дрон СБУ влучив прямісінько в задній гвинт ворожого гелікоптера.

"СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовують для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - заявили у джерелі.

Спершу про це повідомив волонтер і блогер Сергій Стерненко.

"Істота, яка злила в мережу відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV,  - тебе знайдуть і будуть дуже неприємні процедури", - написав Стерненко.

За його словами, збиття російського Мі-28 відбулося за допомогою FPV-дрона, на який донатили самі українці. 

Крім цього, Стерненко додав, що в українських бійців були ще "деякі плани, які тепер під загрозою через злив" відео. Оскільки це наражає на небезпеку операторів.

Пізніше волонтер уточнив, що ворожий гелікоптер збили воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ. 

Беленюк і Насібов вийшли у півфінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Про це повідомило "Суспільне Спорт".

Жан Беленюк у чвертьфіналі здолав суперника із Казахстану з рахунком 7:3.

Водночас Парвіз Насібов переміг киргизстанця з рахунком 7:6, хоча програвав 2:6.

Півфінал відбудеться сьогодні, 7 серпня, приблизно о 20:00 за київським часом.

Раніше Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня. Він виграв стартову сутичку з рахунком 7:1. 

У чвертьфіналі спортсмен змагався з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим. Поєдинок відбувся приблизно о 13:50.

Крім цього, Парвіз Насібов поступався з рахунком 1:2, але вирвав перемогу з результатом 3:2. 

Теги:
СБУ
ЗСУ
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
ГУР
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