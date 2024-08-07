Вклинення близько 7 км: Згурець припустив, скільки населених пунктів у Курській області контролюють ЗСУ
Ворог стверджує, що в Курській області українська сторона використовує значну кількість безпілотників і вміло застосовує засоби ППО та РЕБ
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі маємо інформацію головно з російської сторони. Генштаб, Міноборони, ГУР ситуацію не коментують. Але дані дозволяють зробити проміжні висновки. Нагадаю, що раніше була інформація про те, що ворог може розширити лінію фронту і здійснити атакувальні дії в Сумській області. Тобто напрямок на Суджу від Курська розглядався як один із ймовірних", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, Суджа поєднується з Курськом лише однією дорогою, і ворогу досить складно забезпечувати цю ділянку фронту, де зараз розгортаються бойові дії.
"Йдеться про сплановану операцію, яка почалася вчора зранку. Є підтвердження, що вже взяті в полон російські військові. Ми бачили знищену російську техніку, зокрема танки Т-62, які ворог намагався підтягувати на тралах. Також було відео знищеного російського гелікоптера Ка-52. Тобто бачили дії наших підрозділів з новими тактичними знаками", - пояснив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що вклинення на територію Курської області становить десь 7 кілометрів.
"У районі Суджі йдуть бойові дії. Чотири населених пункти контролюються підрозділами ЗСУ. Російські військкори стверджують, що українські війська перебувають на російській території у кількості батальйону. Певна кількість резервів утримується на території України. Ворог стверджує, що українська сторона використовує значну кількість безпілотників і вміло застосовує засоби ППО та РЕБ", - наголосив Згурець.
- 6 серпня влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
- У російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.88 Купівля 40.88Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.57Продаж 45.25
- Актуальне
- Важливе