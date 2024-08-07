Вклинення близько 7 км: Згурець припустив, скільки населених пунктів у Курській області контролюють ЗСУ

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі маємо інформацію головно з російської сторони. Генштаб, Міноборони, ГУР ситуацію не коментують. Але дані дозволяють зробити проміжні висновки. Нагадаю, що раніше була інформація про те, що ворог може розширити лінію фронту і здійснити атакувальні дії в Сумській області. Тобто напрямок на Суджу від Курська розглядався як один із ймовірних", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, Суджа поєднується з Курськом лише однією дорогою, і ворогу досить складно забезпечувати цю ділянку фронту, де зараз розгортаються бойові дії.

"Йдеться про сплановану операцію, яка почалася вчора зранку. Є підтвердження, що вже взяті в полон російські військові. Ми бачили знищену російську техніку, зокрема танки Т-62, які ворог намагався підтягувати на тралах. Також було відео знищеного російського гелікоптера Ка-52. Тобто бачили дії наших підрозділів з новими тактичними знаками", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що вклинення на територію Курської області становить десь 7 кілометрів.

"У районі Суджі йдуть бойові дії. Чотири населених пункти контролюються підрозділами ЗСУ. Російські військкори стверджують, що українські війська перебувають на російській території у кількості батальйону. Певна кількість резервів утримується на території України. Ворог стверджує, що українська сторона використовує значну кількість безпілотників і вміло застосовує засоби ППО та РЕБ", - наголосив Згурець.