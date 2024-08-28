Переможні новини 917-го дня війни: ЗСУ уразили ворожий Су-25, а на Росії після атаки дронів горять нафтобази

Бійці 28-ї ОМБр уразили російський штурмовик Су-25

Українські військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик Су-25 на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За їхніми словами, доля екіпажу поки невідома, проте, як пишуть у бригаді, "ми точно знаємо, що однієї проблеми для нашої піхоти стало менше".

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", ворожий штурмовик було знищено на Курахівському напрямку. Російський літак намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - додали військові.

Латвія передасть Україні ще 20 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії у вівторок, 27 серпня, ухвалив рішення передати Україні ще 20 автомобілів, які було конфісковано за керування у нетверезому стані.

Про це повідомляє Delfi.lv.

Зокрема, автомобілі призначені для військових частин Національної гвардії України та Міноборони України. Крім того, транспортні засоби отримають Мультидисциплінарна лікарня міста Долинська Калуського району Івано-Франківської області та Центр первинної охорони здоров'я села Пісочине Харківської області.

Ще частину передадуть військовому управлінню села Виноградове та села Мужиківка на Херсонщині, регіональній адміністрації Чугуївського району Харківщини, виконавчому комітету Грушівської сільської ради на Дніпропетровщині та військовому комітету села Мужиківка на Херсонщині.

Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 автомобілів становить 117 640 євро.

У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА, ще одну атаковано

У ніч на 28 серпня росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Ростовській області, там виникла пожежа. Водночас у Воронезькій області запроваджена евакуація населення з двох населених пунктів через загрозу детонації "вибухонебезпечних об'єктів" на другій нафтобазі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очільники Ростовської області Василь Голубєв і голова Воронезької області Олександр Гусєв.

Голубєв заявив, що близько 03:00 у Ростовській області нібито було збито 4 БПЛА. За попередніми даними, потерпілих немає, написав він.

Пізніше він додав, що в Кам'янському районі внаслідок атаки БПЛА стався спалах на паливному складі.

"Постраждалих немає. До гасіння залучені сили екстреного реагування. Загроза розповсюдження вогню на житлові будинки відсутня", - йдеться у повідомленні.

Гусєв зазначив, що силами ППО РФ у Россошанському районі буцімто було виявлено та знищено БПЛА літакового типу. "Постраждалих та руйнувань немає", - сказав очільник Воронезької області.

За його словами, падіння фрагментів безпілотника викликало спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було.

"Проте оперативні служби РФ оголосили тимчасову евакуацію мешканців двох населених пунктів", - написав Гусєв. Він додав, що займання нібито вдалося ліквідувати місцевими силами, а ситуація стабілізувалася й мешканці повертаються до своїх будинків.

О 10-й ранку губернатор Кіровської області Олександр Соколов повідомив про приліт БПЛА в місто Котельнич.

"Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував резервуар для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем", - написав він.

Натомість місцеві телеграм-канали публікують фото і відео масштабного загоряння на нафтобазі у Кам'янському районі та ще на одній у місті Пролетарськ.

"Зараз на нафтобазі велика пожежа, яку видно з траси. Схоже, ще довго гаситимуть", - пише "Это Ростов новости".

Пізніше канал заявив про другий удар: "Тепер у Ростовській області горять дві нафтобази одночасно".

"Є великий ризик, що вогонь перекинеться на сусідні ємності, як це відбувається у Пролетарську", - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що жителі Каменська начебто чули ще один вибух.

"Тільки нафтобаза в Пролетарську почала згасати, як ворог ударив по іншій (у селищі Молодіжному під Кам'янськом) і підпалив її. Нині там щось вибухає!" - пише канал "Ростов Главный".

В Міноборони розповіли про нове озброєння України

За час повномасштабного вторгнення РФ Україна збільшила виробництво озброєння й техніки, зокрема, освоїла випуск нових її зразків - високотехнологічної зброї.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Сергій в колонці для Укрінформу.

За його словами, українці зараз виготовляють, зокрема, боєприпаси, засоби РЕБ, БПАК (безпілотні авіаційні комплекси), НРК (наземні роботизовані комплекси), бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю. Сергій підкреслив, що деякі зразки озброєння від нашої держави є "унікальними за характеристиками, і це доведено результативним застосуванням у бойових умовах".

"У 2022-му було допущено до експлуатації лише кілька десятків нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. У 2023 – понад дві сотні! А за неповних 8 місяців 2024-го Міноборони кодифікувало, допустило до експлуатації у ЗСУ вдвічі більше новинок ОВТ ніж за весь минулий рік. Йдеться саме про зразки українського виробництва. Оцінюючи розвиток вітчизняної "оборонки" за 2,5 року широкомасштабної російської агресії, справедливо говорити про значне збільшення обсягів виробництва озброєння та техніки за достатньо широкою номенклатурою. А також, що надважливо, про освоєння випуску нових зразків ОВТ! Наголошую, йдеться про виробництво високотехнологічної зброї", - повідомив заступник глави Міноборони.

Також він наголосив, що українські виробники активно працюють над інноваційними проєктами, додавши, що роботизовані опорні пункти стануть асиметричною відповіддю ЗСУ на кількісну перевагу РФ у живій силі та техніці.

"Від початку широкомасштабного вторгнення спроможності української "оборонки" зросли у рази. Це факт. Багато країн досягають таких цілей довгими роками. До прикладу, якщо говорити про виробництво безпілотників, технологічну зброю, що знищує російську техніку за мільйони доларів - на землі, у воді та небі. Які б’ють по військових об’єктах агресора у його глибокому тилу, або про ті, які потопили десятки кораблів Чорноморського флоту. Або про нові засоби ураження, протитанкове озброєння, снайперські гвинтівки, які вражають цілі на рекордних дистанціях", - зазначив Сергій.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва доставила в Україну навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками, складні ліжка та іншу військову допомогу.

Як повідомило Міноборони Литви, допомога прибула в Україну 28 серпня.

"У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета "Карл Густав", дистанційні детонаційні системи РІСЕ-1, генератори, деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладачки та інше допоміжне обладнання", - ідеться в повідомленні.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад EUR647 млн. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви Україні перевищив EUR1 млрд.