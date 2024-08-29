Переможні новини 918-го дня війни: за добу на сході України було ліквідовано понад 1 тис. окупантів, а Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Атлас" в РФ

Воїни знищили 1087 окупантів та 105 укриттів на сході

Про це інформує ОСУВ "Хортиця" на своєму офіційному телеграм-каналі «Хортицький Вітер».

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, на даному напрямку втрати Росії за добу становлять:

особового складу — 1087;

танків — 3;

бойових бронемашин — 18;

гармат і мінометів — 25;

автомобільної техніки — 42;

спеціальної техніки — 11;

засоби ППО — 1;

РЕБ — 2;

Крім цього, було знищено 105 укриттів, 10 складів боєприпасів та склад ПММ загарбників.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під удар Сил оборони також потрапили нафтобаза "Зеніт" у Кіровській області та польовий артилерійський склад угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області.

За даними Генштабу, участь в ураженні ворожих об'єктів брали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Києві перейменували ще сім вулиць та провулків у межах дерусифікації

Про це спершу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І сьогодні Київрада має перейменувати ще 7 київських вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко.

За його словами, цим вулицям та провулкам нададуть імена загиблих українських героїв-захисників. Зокрема йдеться про:

пров. Вешенського у Деснянському районі перейменують на честь українського військового льотчика, старшого льотчика, капітана 40 БрТА, Героя України Вячеслава Радіонова;

пров. Достоєвського у Подільському районі - на пров. Максима Кривцова - українського поета, військовослужбовця, молодшого сержанта Збройних Сил України (позивний "Далі");

вул. Костянтина Заслонова у Дарницькому районі - на вул. Геннадія Афанасьєва - старшого солдата 241 бригади Сил ТрО ЗСУ, учасника боїв з російськими окупантами у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях;

вул. Нахімова у Подільському районі - на честь українського громадського і політичного діяча, історика, ветерана полку "Азов" Миколи Кравченка;

вул. Стрілкову в Голосіївському районі перейменована на честь солдата Національної гвардії України, учасника Революції Гідності Олега Дідушка;

вул. Генерала Наумова у Святошинському районі - на вул. Олега Мудрака - Героя України, майора, командира 1-го батальйону окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов";

вул. Вузівську в Солом’янському районі - на честь молодшого сержанта, командира бойової машини – командира відділення 503 Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Максима Токарева.

Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів

Командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна має право використовувати нідерландські винищувачі F-16 без обмежень.

Про це він заявив в інтерв'ю NOS.

"Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив командувач.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області є "геніальною з практичної точки зору".

"Вони захопили велику територію досить швидко в хороший спосіб за допомогою нових методів. Роблячи це, вони створили дилему для Путіна", - вважає Ейхельсхайм.