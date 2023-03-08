Перемогою протестів у Грузії стане зміна режиму та повернення до деокупації країни, - грузинський екснардеп Канделакі
Перемогою протестів стане зміна режиму олігарха Бідзіни Іванішвілі та повернення Грузії на шлях інтеграції у цивілізований світ та деокупації країни
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній депутат грузинського парламенту Георгій Канделакі.
"Після учорашнього вечора, ночі Грузія перебуває у принципово іншій реальності. З одного боку, дрейф Грузії на орбіту Кремля різко пришвидшився з попереднім прийняттям цього законопроєкту про іноагентів. З іншого боку, сформувалося розуміння у суспільства, що Грузія майже перетворилась в сателіт путінського режиму. Цей процес уже всенародний. Зараз задача - цементувати ситуацію. У протесту нема одного лідера. Треба рухатися далі, щоб привести країну до змін, які потрібні цій країні та її друзям уже давно", - зазначив він.
Політик додав, що Грузія - сателіт путінського режиму це не в інтересах самої Грузії.
"Перемогою протестів стане зміна режиму олігарха Іванішвілі. Прем'єр Гарібашвілі всього лиш його помічник. Зміна цього режиму і повернення Грузії на шлях інтеграції у цивілізований світ та деокупації країни. Втілення історичного вибору. За ідею деокупації віддавали життя покоління", - сказав Канделакі.
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