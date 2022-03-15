Перемовини з РФ тривають, поновили консультації на головній платформі, – Подоляк
Переговори української та російської делегацій тривають. Наразі відновлено консультації на головній платформі
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що наразі обговорюють загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни. Раніше він заявив, що переговори української та російської делегацій поновилися 15 березня, і між сторонами триває досить важка дискусія.
- Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.
- Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.
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