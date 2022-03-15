Перемовини з РФ тривають, поновили консультації на головній платформі, – Подоляк

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі", – йдеться в повідомленні.

Він додав, що наразі обговорюють загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни. Раніше він заявив, що переговори української та російської делегацій поновилися 15 березня, і між сторонами триває досить важка дискусія.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.

Згодом Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням.