"Комунікація важко, але йде": Подоляк розповів про перебіг переговорів із РФ

Про це Подоляк написав повідомив у "Твітері".



"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", - написав Подоляк.



За словами радника голови ОПУ, розбіжності у спілкуванні виникають через ультимативні підходи росіян.



"Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна - це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - пояснив Подоляк.



Перемовини між українською та російською делегаціями тривають у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.