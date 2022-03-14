"Комунікація важко, але йде": Подоляк розповів про перебіг переговорів із РФ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що четвертий раунд переговорів із Росією відбувається складно, але з просуванням
Про це Подоляк написав повідомив у "Твітері".
"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", - написав Подоляк.
За словами радника голови ОПУ, розбіжності у спілкуванні виникають через ультимативні підходи росіян.
"Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна - це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - пояснив Подоляк.
Перемовини між українською та російською делегаціями тривають у режимі відеоконференції.
- Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами.
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