Росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вимоги України на перемовинах з РФ незмінні - припинення війни та виведення російських військ
Про це він написав у Twitter.
"Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги - закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зазначив Подоляк.
Він вважає, що на певні результати сторони можуть вийти уже за лічені дні.
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