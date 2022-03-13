Росіяни на перемовинах припинили говорити ультиматумами, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.



"Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги - закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зазначив Подоляк.



Він вважає, що на певні результати сторони можуть вийти уже за лічені дні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb