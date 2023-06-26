Переможець Ліги чемпіонів перейшов з "Манчестер Сіті" до "Барселони"
Німецький футболіст англійського "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган перейшов до іспанської "Барселони"
Про це повідомляє "Барселона" у twitter.
Гюндоган залишив "Манчестер Сіті" на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту спливав 30 червня.
Півзахисник уклав з "Барселоною" контракт на два роки. В угоді прописані відступні за футболіста у 400 млн євро, якщо його хтось захоче купити у каталонців.
Що відомо про Гюндогана
У минулому сезоні Ілкай Гюндоган зіграв за "Ман Сіті" 51 матч, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Він був капітаном команди.
32-річний Гюндоган виступав за англійський клуб з 2016 року. Разом із командою став п'ятиразовим чемпіоном Англії, двічі здобув Кубок країни та виграв Лігу чемпіонів.
Також центральний хавбек грав за німецьку "Борусію" з Дортмунду та "Нюрнберг".
У складі збірної Німеччини провів 67 матчів та забив 17 голів.
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