Про це повідомляє "Барселона" у twitter.

Гюндоган залишив "Манчестер Сіті" на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту спливав 30 червня.

Півзахисник уклав з "Барселоною" контракт на два роки. В угоді прописані відступні за футболіста у 400 млн євро, якщо його хтось захоче купити у каталонців.

Що відомо про Гюндогана

У минулому сезоні Ілкай Гюндоган зіграв за "Ман Сіті" 51 матч, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Він був капітаном команди.

32-річний Гюндоган виступав за англійський клуб з 2016 року. Разом із командою став п'ятиразовим чемпіоном Англії, двічі здобув Кубок країни та виграв Лігу чемпіонів.

Також центральний хавбек грав за німецьку "Борусію" з Дортмунду та "Нюрнберг".

У складі збірної Німеччини провів 67 матчів та забив 17 голів.