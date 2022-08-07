Переможець НБА продав чемпіонські персні задля підтримки України
Дворазовий переможець Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко продав чемпіонські персні за $250 тис. задля підтримки України
Про це Медведенко повідомив у facebook.
За його словами на аукціоні з продажу перснів було зібрано $250 тис.
"Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того і далі нас чекає реалізація багатьох ініціатив і порятунок життів українських дітей. Пам‘ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього.
Дякую всім за підтримку та допомогу", - написав Медведенко.
43-річний український баскетболіст є дворазовим чемпіоном найсильнішої ліги світу в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", з яким він перемагав у НБА у 2001 та 2002 роках.
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