Про це Медведенко повідомив у facebook.

За його словами на аукціоні з продажу перснів було зібрано $250 тис.

"Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того і далі нас чекає реалізація багатьох ініціатив і порятунок життів українських дітей. Пам‘ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього.

Дякую всім за підтримку та допомогу", - написав Медведенко.

43-річний український баскетболіст є дворазовим чемпіоном найсильнішої ліги світу в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", з яким він перемагав у НБА у 2001 та 2002 роках.

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